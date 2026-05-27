'Хочу выразить свою близость': Папа Римский сделал заявление о российских обстрелах Украины

Папа Римский Лев XIV отреагировал на последние массированные российские атаки по Украине, заявив о своей поддержке всем, кто пострадал от обстрелов. Во время общей аудиенции в Ватикане понтифик также призвал молиться за народы, страдающие от войны, и вверил их под защиту Девы Марии, Царицы мира.

Заявление прозвучало в конце общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом сообщает Vatican News.

Папа Лев XIV заявил, что с беспокойством следит за развитием войны в Украине, которая, по его словам, в последние дни значительно обострилась. Он подчеркнул, что хочет выразить близость всем людям, которые страдают из-за последствий недавних атак, направленных также против гражданского населения.

Ведь война не способна решить проблемы, а лишь усугубляет их. По его словам, она не приносит безопасности, зато приумножает страдания и ненависть.

"Там, где падают ракеты и дроны, разрушается также надежда, уничтожаются дома и места молитвы, теряются жизни невинных людей", – сказал Папа Римский.

В конце обращения Лев XIV вверил все народы, пострадавшие от войны, под защиту Пресвятой Богородицы, Царицы мира.

