Хэгсет ужесточил ограничения для СМИ в Пентагоне: как отреагировала Ассоциация прессы

Министр обороны США Пит Хегсет, который столкнулся с несколькими громкими утечками информации с момента своего назначения, в пятницу вечером объявил о новых ограничениях для СМИ в Пентагоне. Теперь журналисты не смогут попасть в значительную часть здания без правительственного сопровождения - даже в те зоны, которые ранее были открытыми.

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Однако Ассоциация прессы Пентагона выразила глубокую обеспокоенность из-за ограничения доступа аккредитованных журналистов к неохраняемым зонам здания - шаг, который ранее считался беспрецедентным. Об этом пишет АР.

В перечень закрытых локаций вошли кабинет самого Хегсета, его главных помощников, а также офисы пресс-служб всех военных подразделений - армии, ВВС, флота, морской пехоты и космических сил.

Кроме того, без специального разрешения министра и сопровождения его представителей СМИ не смогут посещать и офисы высшего военного командования, в частности главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

В своем посте на X Хегсет объяснил, что такие меры нужны "из соображений национальной безопасности".

"Хотя департамент по-прежнему привержен принципу прозрачности, он все равно обязан защищать секретную разведывательную информацию и конфиденциальную информацию, несанкционированное раскрытие которой может поставить под угрозу жизни военнослужащих США", – написал он.

Однако Ассоциация прессы Пентагона выступила с резким ответным заявлением. По мнению журналистов, речь идет не о безопасности, а о наступлении на свободу слова.

"Нет возможности приукрасить это. Сегодняшняя записка министра Хегсета, пожалуй, является прямой атакой на свободу прессы и право Америки знать, что делают ее военные. Ассоциация прессы Пентагона крайне обеспокоена решением ограничить передвижение аккредитованных журналистов в Пентагоне через неохраняемые, несекретные коридоры", - говорится в заявлении в пятницу вечером.

Хегсет также сообщил, что журналистам необходимо будет подписать форму для защиты конфиденциальной информации и им будет выдан новый бейдж, который четче идентифицирует их как прессу. Неясно, будет ли подписание формы условием дальнейшего доступа в здание.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга ошибочно добавили в чат в Signal, где Хегсет обсуждал оперативные планы ударов по Йемену, еще до их выполнения. Этот случай сейчас расследует Генеральная инспекция Минобороны, однако в Белом доме заявили о закрытии дела. В обоих чатах Хегсет использовал личный телефон, а не служебный.

Кроме этого, Хегсет попал под пристальное внимание в прошлом месяце после того, как выяснилось, что его жена, бывший продюсер Fox News, посещала конфиденциальные встречи Министерства обороны с лидерами Британии и НАТО. Она не является сотрудником Пентагона. То же самое касается его брата Фила, который работает в Департаменте внутренней безопасности.

Напомним, расследование действий министра обороны США, по распространению конфиденциальной военной информации через мессенджер Signal, не стоит на месте. Временный генеральный инспектор Пентагона Стивен Стеббинс решил проверить еще один Signal-чат, в котором участвовал министр, а именно тот, где общались его жена, брат, юрист и помощники.

Как сообщал OBOZ.UA, Пит Хегсет прокомментировал скандал со вторым чатом в мессенджере Signal, в котором он делился подробностями атаки на йеменских хуситов. Он отметил, что не сообщал там ничего секретного.

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