'Грузинская мечта' отправила Трампу непубличное письмо с оскорблениями и угрозами: посол США рассказала подробности

В Грузии пророссийская правящая партия "Грузинская мечта" направила в администрацию президента США Дональда Трампа непубличное письмо, которое содержало оскорбления и угрозы. Этот документ вызвал негативную реакцию в Вашингтоне.

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Об этом в интервью Радио Свобода рассказала посол США в Грузии Робин Данниган, которая завершает свою дипломатическую миссию. Она отметила, что основатель "Грузинской мечты" Бидзини Иванишвили отказался принимать официальный ответ Белого дома.

"Руководство "Грузинской мечты" направило мне письмо для администрации Трампа. Это личное письмо, не публичное. Честно говоря, оно было оскорбительным, несерьезным, имело угрозу и крайне плохо было воспринято в Вашингтоне", – заявила Данниган.

По ее словам, это письмо стало реакцией правящей политсилы Грузии на рекомендации администрации Трампа, которые дипломат передала грузинскому правительству после встреч с представителями новой американской администрации в начале 2025 года.

Эти советы Робин Данниган озвучила на переговорах с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили 14 марта.

Итоги аудиенции обе стороны интерпретировали по-разному. Так, в МИД Грузии оценили переговоры, как "конструктивный диалог" и заявили о готовности углублять стратегическое партнерство с США.

Однако посольство США, отметило, что Вашингтон ожидает от Тбилиси конкретных шагов, которые продемонстрируют реальную готовность к улучшению отношений.

После этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обнародовал открытое письмо к Дональду Трампу. В ответ госсекретарь США Марко Рубио поручил Робин Данниган передать официальное послание миллиардеру Бидзине Иванишвили, который возглавляет "Грузинскую мечту".

Однако Иванишвили отказался встречаться с послом США.

"Я пошла к нему и сказала: у меня есть ответ от госсекретаря Рубио, который он поручил мне передать Бидзине Иванишвили. И Бидзина Иванишвили отказался встретиться", – рассказала посолка.

На вопрос, почему ответ адресовали именно Иванишвили, а не премьер-министру Грузии, она отметила: все понимают, что именно Иванишвили на самом деле руководит правительством страны.

При этом посолка подчеркнула, что для улучшения отношений с США Грузии достаточно прекратить враждебную риторику.

"Самое удивительное в этой ситуации то, что требования для восстановления отношений на самом деле несложные. Одним из первых шагов должно стать прекращение антиамериканской риторики. Прекратите распространять неправду о США", — подчеркнула Робин Данниган.

Грузинский парламент стал однопартийным – правящая пророссийская партия лишила мандатов 12 депутатов из оппозиционной партии "За Грузию" бывшего премьер-министра Гиорги Гахария. Поводом для прекращения полномочий стало то, что депутаты партии якобы не участвовали в заседаниях. Также партия лишена государственного финансирования