Один остров – два государства: Эрдоган выступил против воссоединения Кипра

Самым реалистичным способом решения так называемого "кипрского вопроса" является создание двух государств на этнически разделенном острове Кипр. По крайней мере, это позиция Турции.

Видео дня

Такое заявление турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал во время встречи с Туфаном Эрхурманом, "главой" непризнанной республики Северного Кипра. Эрхурман впервые после избрания на должность "президента" прибыл в Анкару.

Позиция Эрдогана

"Греко-кипрская сторона видит решение для Кипра в том, чтобы свести турецких киприотов к статусу меньшинства в партнерском государстве, которое сейчас не существует", – частности, сказал президент Турции.

Он подчеркнул, что позиция Анкары неизменна: существует формула, по которой обе стороны могут жить в мире на острове.

"Наша позиция по кипрскому вопросу всегда была четкой. Мы считаем, что самым реалистичным решением кипрского вопроса является существование двух государств на острове", – сказал Эрдоган.

Позиция Эрхурмана

По словам так называемого "президента" Северного Кипра, на острове все партии должны "извлечь урок из прошлых методов", которые не дали результатов или закончились безуспешно.

"Турецко-кипрский народ является одним из двух партнеров-основателей острова, и этот статус для моего народа не подлежит обсуждению, не является темой переговоров и предметом для торга. Турецко-кипрский народ, согласно этому статусу, имеет суверенные права – на всем острове Кипр", – сказал Туфан Эрхурман.

О чем речь

Туфан Эрхурман является лидером Республиканской турецкой партии и уже шестой "президент" Северного Кипра. Ранее он уже участвовал в переговорах по урегулированию кипрского конфликта – с 2008 по 2010 год.

Северный Кипр (занимает северную треть острова) признан в качестве государства только Турцией и полностью зависит от её экономической, политической и военной поддержки. Турция размещает в Северном Кипре контингент своих войск, который республика Кипра и ООН считают оккупационной силой.

Сейчас Северный Кипр отделен от остального Кипра буферной зоной, которая разделяет остров на два сектора и охраняется миротворческим контингентом ООН.

История конфликта

В 1974 году Кипр оказался в центре трагических событий, приведших к разделу острова, который продолжается до сих пор. Причиной стал политический кризис, связанный с вмешательством Греции и Турции.

15 июля 1974 года военная хунта, правившая тогда в Греции, организовала переворот на Кипре с целью присоединения острова к Греции. Президент архиепископ Макариос был отстранен от власти, что вызвало масштабный кризис и дало Турции повод для военного вмешательства.

20 июля 1974 года Турция ввела войска на Кипр, заявив, что делает это для "защиты турецкого меньшинства". Уже 22 июля при посредничестве Великобритании была достигнута договоренность о прекращении огня, которое подтвердил Совет Безопасности ООН резолюцией №353. Турецкие войска закрепились в районе Кирении и соединились с анклавом турок-киприотов в Никосии, получив контроль примерно над 10% острова.

А уже в 1983 году на севере острова была провозглашена турецкая республика Северного Кипра, которую признала только Турция. Остальной мир считает эти территории частью республики Кипр.

Как сообщал OBOZ.UA, президент республики Кипр Никос Христодулидис заявил, что его страна намерена стать членом НАТО. Сейчас Кипр уже ведет переговоры о путях вступления в Североатлантический альянс "несмотря на ожидаемое вето со стороны Турции".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!