Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Немецкий дипломат призвал Москву отказаться от дальнейшей эскалации.

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Беседа состоялась в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и стала первой встречей глав внешнеполитических ведомств двух стран с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает DW.

Зачем Берлин пошел на диалог с Москвой

По словам Вадефуля, для него было принципиально важно напрямую донести до российской стороны позицию Берлина по ключевым вопросам безопасности, включая недопустимость таких инцидентов, как попытка диверсии с использованием дронов в аэропорту Лейпцига.

Немецкий министр подчеркнул, что Европа не должна устраняться от прямого контакта с Москвой. Вадефуль напомнил, что даже в периоды холодной войны стороны сохраняли каналы связи, и назвал правильным шагом попытку задействовать первую же возможность для обмена мнениями.

Позиция по Украине и реакция российской стороны

Глава немецкого дипломатического ведомства особо отметил, что не вел с Лавровым переговоров о будущем Украины, подчеркнув, что этим вопросом занимаются сами украинцы.

Он заверил российскую делегацию, что Германия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву и сохранит экономическое давление на Москву.

При этом Вадефуль констатировал, что его призыв к деэскалации и началу переговоров о завершении войны не встретил готовности к диалогу со стороны дипломатов РФ.

Детали встречи

Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, переговоры прошли по запросу немецкой стороны. Переговоры длились чуть более 20 минут.

Помимо ситуации вокруг Украины, стороны затронули вопросы двусторонних отношений. Прошедший контакт стал первым на уровне глав МИД двух государств с января 2022 года, когда предшественница Вадефуля Анналена Бербок посещала Москву незадолго до начала полномасштабных боевых действий.

Напомним, власти страны-агрессора России продолжают использовать агрессивную риторику в адрес Украины и мечтают превратить соседнюю страну в "буферную зону". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдал, что это необходимо сделать для того, чтобы в Украине не было "русофобского, агрессивного неонацистского режима".

Как сообщал OBOZ.UA, Лавров увидел в Украине "расцвет нацизма". Запад якобы "застенчиво закрывает глаза" на это, подрывая тем самым принципы ООН.

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