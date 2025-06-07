"Гитлерюгенд" Ким Чен Ына: фотограф показал тайную жизнь людей в Северной Корее

Лидер КНДР Ким Чен Ын пытается скрыть, какова на самом деле жизнь в Северной Корее. Однако новые фотографии проливают свет на реалии этой чрезвычайно секретной страны.

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Мир почти ничего не знает о жизни там, кроме того, что позволяет увидеть режим Кима. Вместо того, чтобы отвлечь внимание от своей страны, осторожность и скрытность лидера КНДР фактически сделали обратное – интерес к Северной Корее только возрос. Об этом сообщает Daily Star.

Фото из проекта "Повседневная жизнь в Северной Корее", сделанные фотографом Ким Вон Джином и опубликованные агентством Getty, открывают часть этой реальности и позволяют увидеть реальную картину того, что происходит за закрытыми дверями.

На фотографиях видно, как люди читают пропагандистские газеты по дороге на работу, а также фонтаны и статуи в Пхеньяне.

Но значительное внимание привлекают снимки детей в темно-синей форме с красными галстуками, которые празднуют 79-ю годовщину создания Корейского детского союза. В КНДР эта организация официально считается молодежным сообществом для детей от 7 до 14 лет, но на самом деле это часть трудового и идеологического воспитания, которое проводит правящая Рабочая партия Кореи.

Как сообщает сайт NK News, дети участвуют в сборе средств на оружие, передавали ракетные установки северокорейской армии и подчиняются военным структурам как военное подразделение.

Бывший исследователь из Сиднейского университета Кристофер Ричардсон еще в 2013 году отметил, что при правлении Ким Чен Ына организация была восстановлена. Ее члены клянутся быть "живыми пулями и бомбами" на случай войны и готовятся к борьбе с воображаемыми врагами – японскими империалистами, США и Южной Кореей.

Также детей призывают стать "настоящими революционерами и стражами эпохи сонгун", готовыми защищать партию как герои прошлого, в частности Антияпонского детского корпуса и юные партизаны во время войны. Поэтому в Южной Корее эту структуру сравнивают с "Гитлерюгендом" – молодежной организацией нацистской Германии, которая действовала во время Второй мировой войны, и она, кажется, только набирает обороты в Северной Корее.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с главой Совбеза РФ Сергеем Шойгу в начале июня. Во время переговоров северокорейский диктатор пообещал Москве поддержку КНДР, в том числе в войне против Украины, также речь шла о совместной операции на Курщине.

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