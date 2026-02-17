'Гибридная война': в Швеции пожаловались на ухудшение ситуации с безопасностью

В прошлом году ситуация с безопасностью в Швеции ухудшилась, и есть опасения, что угроза от России будет расти до 2030 года. Гибридная война со стороны страны-агрессора становится все более рискованной и безрассудной.

Об этом пишет Sweden Herald. Издание ссылается на ежегодный отчет службы военной разведки Швеции – Must.

Глава Must Томас Нильссон сказал, что угрозы для Швеции очень серьезны, а ситуация может ухудшиться еще больше.

По его словам,главной причиной ухудшения ситуации является продолжение войны России против Украины.

"Если бы я мог что-то добавить, то это была бы гибридная война, которую мы наблюдаем со стороны России с целью ослабления и раскола Запада", – сказал Нильссон.

В разведывательной службе Швеции обратили внимание на признаки того, что Россия расширяет свою гибридную войну, предположив, что действия Москвы, которые угрожают безопасности Европы, будут увеличиваться "по частоте, масштабам и рискованности до 2030 года".

Угрозы со стороны России

Согласно сводке Must, действия России "становятся все более рискованными и безрассудными". В качестве примеров специалисты разведки приводят диверсии и нарушения воздушного пространства европейских стран российскими самолетами и дронами.

"Мы видели диверсии, направленные против наших соседних стран, Польши и стран Балтии, а также есть сообщения из Германии", – отметил Нильссон.

Он заявил, что пока разведчики не видят Швецию как конкретную цель диверсий, но добавил, что ситуация "может измениться очень быстро".

Угроза диверсий считается самой большой для военной поддержки Украины со стороны Швеции и стран НАТО. Но глава Must не исключает, что в будущем могут быть уязвимыми энергетическая и коммуникационная инфраструктуры.

"Такие объекты, конечно, могут стать целью", – сказал Нильссон.

Как сообщал OBOZ.UA, Швеция объявила о новом пакете энергетической помощи Украине на 1 млрд крон (94 млн евро). Средства направят как на неотложные нужды, так и на укрепление энергоснабжения в долгосрочной перспективе.

Также Швеция планирует предоставить Украине один из крупнейших пакетов помощи в сфере безопасности, который будет включать системы ПВО, радары производства Saab, комплексы радиоэлектронной борьбы и ударные беспилотники deep strike. Министры обороны Украины и Швеции обсудили также противодействие баллистическим угрозам через PURL и запуск программы Brave-Sweden для оборонных инноваций.

