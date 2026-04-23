'Мы имели три тезиса': глава Rheinmetall открестился от слов об украинских дронах

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер внес ясность в свои недавние заявления относительно эффективности украинских беспилотников. Руководитель концерна "уточнил" свою позицию и фактически открестился от свои предыдущих слов.

Паппергер заявил, что его были "ошибочно истолкованы как критика украинских разработок". Об этом сообщает Deutsche Welle

Ошибочная интерпретация

В конце марта резонанс вызвало интервью главы немцкого оборонного концерна Rheinmetall изданию The Pioneer, в котором он назвал разработку дронов в Украине "не инновацией, а работой украинских домохозяек, которые печатают детали на 3D-принтерах на кухнях".

В своем новом комментарии глава концерна подчеркнул, что его высказывания касались не низкого качества украинской продукции, а специфики современной высокотехнологичной войны и роли искусственного интеллекта в ней.

Ключевые тезисы Паппергера

Чтобы избежать дальнейших спекуляций, Паппергер сформулировал основные положения, которые он на самом деле транслировал. Теперь глава Rheinmetall рассказал, что Украина демонстрирует впечатляющие темпы выпуска дронов, однако для достижения стратегического перелома необходимы промышленные мощности, сопоставимые с западными стандартами.

"У нас было три тезиса. Это были: Rheinmetall не делает квадрокоптеры и не будет делать их в будущем. Наши дроны собираются по принципу Click и Play, как у Lego. И: Украинские семьи помогают все вместе. Это все было связано совершенно иначе", – пояснил топменеджер.

Несмотря на возникшее недопонимание, Паппергер заверил, что Rheinmetall остается ключевым партнером Киева, и концерн не только поставляет готовую технику, но и активно инвестирует в создание производственных мощностей непосредственно на территории Украины.

