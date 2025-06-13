Генассамблея ООН приняла резолюцию о срочном прекращении боевых действий в Газе

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа и защите гражданского населения. За документ проголосовали 149 стран, 12 выступили против, а 19 воздержались от голосования.

Видео дня

Об этом говорится на сайте Генассамблеи. Отмечается, что резолюция, инициированная Испанией, содержит требования о безоговорочном прекращении боевых действий, освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС, а также возвращении палестинских заключенных, задержанных Израилем. Кроме того, в документе отмечается необходимость полного вывода израильских войск из Газы.

Особое внимание уделено гуманитарному кризису: документ требует беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи для гражданского населения. Генассамблея решительно осуждает использование голода как оружия войны и незаконное блокирование доступа к жизненно важным ресурсам.

Против заявления выступили, в частности, США, Израиль, Аргентина, Венгрия, а также несколько небольших государств. Украина поддержала документ вместе с большинством европейских стран, кроме Венгрии, которая проголосовала против. Несколько государств, среди которых Албания, Румыния, Словакия и Чехия, воздержались от голосования.

Предварительно подобный проект резолюции на Совете Безопасности ООН был заблокирован США, которые наложили вето, аргументируя это тем, что документ может повредить дипломатическим усилиям Вашингтона в посредничестве по прекращению конфликта. Другие 14 членов Совета Безопасности поддержали этот проект.

Представитель Израиля при ООН Дани Данон резко осудил действия ХАМАС, в частности убийство пятерых сотрудников гуманитарной миссии, и раскритиковал Генассамблею за недостаточно жесткую позицию в отношении террористической группировки.

Стоит отметить, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН носят рекомендательный характер и не носят обязательной силы. Тем не менее, принятие этого документа отражает позицию большинства стран мира относительно ситуации в секторе Газы.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что он готов прекратить войну в секторе Газа. Это возможно при четких условиях. Во-первых, все заложники должны вернуться домой. Во-вторых, ХАМАС должен сложить оружие. В-третьих, должен быть реализован план президента США Трампа, согласно ему, те жители Газы, которые хотят уехать, могут это сделать.

Ранее Нетаньяху он заявлял, что Израиль стремится контролировать весь сектор Газы, несмотря на все более сильное международное давление, которое заставило его снять блокаду поставок гуманитарной помощи на фоне сообщений об угрозе голода в анклаве. Он отметил, что его страна добьется "полной победы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!