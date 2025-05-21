Израиль готов завершить войну в секторе Газа: Нетаньяху назвал условия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он готов прекратить войну в секторе Газа. Это возможно при четких условиях, которые обеспечат безопасность Израиля.

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В частности, все заложники должны вернуться домой, а ХАМАС – сложить оружие. Об этом сообщает The Times of Israel.

Условием Израиля является отход ХАМАС от власти, его руководство должно покинуть сектор Газа, а анклав должен быть полностью разоружен.

Также, отметил Нетаньяху, должен быть реализован план президента США Дональда Трампа. Согласно ему те жители Газы, которые хотят выехать, могут это сделать. План Трампа премьер назвал "правильным" и "революционным".

Отмечается, что это первый случай, когда план президента США по выселению гражданского населения Газы был представлен как израильское требование о прекращении войны.

Нетаньяху добавил, что те, кто призывает к прекращению войны до того, как эти требования будут выполнены, по сути призывают к тому, чтобы ХАМАС остался у власти. Это приведет к тому, что боевики "возобновят свои зверства".

Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль стремится контролировать весь сектор Газы, несмотря на растущее международное давление, которое заставило его снять блокаду поставок гуманитарной помощи на фоне сообщений об угрозе голода в анклаве. Он отметил, что его страна добьется "полной победы".

Как сообщал OBOZ.UA, Британия, Франция и Канада заявили, что Израиль должен остановить свое новое наступление в секторе Газа. Если этого не произойдет, страны введут против Иерусалима санкции.

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