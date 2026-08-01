Где находится испанская Сеута и почему такой ажиотаж вокруг наплыва мигрантов туда. Карта

В последние дни активно обсуждается ситуация в испанском городе Сеута, который заполонили мигранты из Марокко. Этот испанский эксклав расположен на северном побережье Африки.

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Со всех сторон Сеута окружена территорией Марокко – за исключением северной части, которая омывается водами Средиземного моря. Этот город вместе с Мелильей является единственной сухопутной границей Европейского Союза в Африке.

Поэтому вокруг Сеуты построен высокий двойной пограничный забор с современными системами наблюдения. Город регулярно сталкивается с высоким миграционным давлением со стороны просителей убежища, которые пытаются попасть в Европу.

Обычно марокканские власти затрудняют мигрантам доступ в Сеуту. Однако на этой неделе, как рассказали несколько мигрантов в интервью, полицейские пропустили их, что позволило им относительно легко преодолеть пограничное ограждение на границе с Испанией.

Это привело к предположениям, что Марокко пыталось оказать давление на Испанию по политическим причинам. Возможно, по словам аналитиков, Марокко хотело удержать Испанию от укрепления связей с Алжиром, соседом и соперником Марокко, пишет The New York Times.

Тем временем европейские ультраправые присоединились к Белого дома, обвинив премьер-министра Испании Педро Санчеса в том, что он своей политикой, благоприятной для мигрантов, побуждает их к нелегальному пересечению границы.

Сам Санчес опроверг эти утверждения, отметив, что уровень нелегальной миграции в Испанию в последние годы был ниже, чем в Италию и Грецию. Вместо этого обвинил сети торговцев людьми в том, что они вводят мигрантов в заблуждение относительно легкости, с которой они могут остаться на территории Испании.

Однако, как отмечает Кшиштоф Боровский, представитель Европейского агентства по охране границ и побережья (FRONTEX), пока еще рано давать обоснованную оценку причин этого всплеска или того, почему он так быстро распространился.

Наплыв мигрантов

В Испании решили ввести военный контингент в автономный анклав Сеута после массового наплыва мигрантов через границу с Марокко. Власти города заявили, что всего за один день в анклав нелегально проникли до трех тысяч человек, а в местной полиции заявили, что не смогут удержать ситуацию под контролем.

Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что в анклав прорвались уже 60 тысяч мигрантов. При этом в Сеуте проживает около 83 тысяч человек. В городе развернули войска и дополнительные полицейские подкрепления, в частности, спецназовцев.

В результате столкновений есть погибшие. Между тем испанское МВД заявило, что находится в тесном контакте с МВД Марокко. В Марракеше заявили, что уже начали аресты нарушителей границы.

Впоследствии Испания заявила о существенном ослаблении миграционного кризиса в анклаве Сеута. Из более чем 50 тысяч человек, нелегально попавших на территорию страны во время массового прорыва из Марокко, уже более 48 тысяч вернулись обратно.

Как сообщал OBOZ.UA, Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, введя контроль на морских и воздушных границах из-за резкого обострения миграционного кризиса в анклаве Сеута. В то же время Франция объявила об усилении контроля на границе с Испанией и перебросила туда мобильные подразделения, авиацию и беспилотники.

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