Панама будет скорее всего на голове Президента, когда он пойдет играть в гольф. Меня удивляют люди, которые всерьез воспринимают заявления Трампа о том, что он вернет Америке панамский канал, присоединит Гренландию и Канаду. Ничего этого не произойдет и в помине по двум причинам.

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1. Трампу просто надо чем-то привлечь к себе внимание в мире, а не только в Америке, где самое простое – сделать подобные провокационные заявления, за которыми не стоит ничего, кроме троллинга,

2. Для таких авантюр, а по другому это не назовешь, Трампу надо одобрение Сената. Верхняя палата хотя и республиканская, но там не сумасшедшие и такие демарши президента гарантированно не пропустят. Это все понимают, однако делают вид, будто ничего не случилось. Не будут же Сенаторы давать интервью направо и налево, поднимая на смех своего Президента? Пройдет день инаугурации и все забудется.

Как мы помним – Трамп обещал остановить войну за 24 часа. Теперь он говорит, что это сделает за 6 месяцев. После 20 января сроки опять изменяться, поскольку он ознакомится со сводками ЦРУ, и будет сказано – до конца года. Что касается финансовой и военной поддержки Украины, то тут может ничего кардинально не измениться. 60% американцев готовы и дальше поддерживать Украину и лишь 5% россию. Игнорировать это Трамп не может, так как избиратели через два года пойдут голосовать на промежуточных выборах в Сенат и Трамп имеет шанс получить в Сенате большинство демократов, если наломает дров с Украиной и россией. Как говорится: "куда бедному крестьянину податься?". К большому сожалению, в ОП и МИД Украины не понимают ясно и четко – что надо делать на Капитолийском холме и почему поддержка Сената сегодня более важна, чем поддержка Трампа, у которого семь пятниц на неделе? Поэтому переговоры Президента Украины с Президентом Соединенных Штатов могут быть не шибко успешными или даже провальными, однако есть мнение, что это ни на что не повлияет.