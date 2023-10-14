Галь Гадот, Майкл Дуглас и другие: более 700 голливудских деятелей подписали письмо в поддержку Израиля

Более 700 голливудских актеров и деятелей индустрии развлечений подписали письмо в поддержку Израиля, опубликованное некоммерческой организацией Creative Community For Peace. Среди подписантов были такие знаменитости как Галь Гадот, Майкл Дуглас, Джейми Ли Кертис, Крис Пайн, Эми Шумер, Белла Торн и многие другие.

Об этом пишет Variety. Известные актеры, сценаристы, режиссеры, комики и другие представители Голливуда осудили боевиков ХАМАС и отметили, что террористы должны освободить заложников, удерживаемых ими в секторе Газа.

Это открытое письмо также является призывом к другим представителям развлекательного сообщества решительно выступить против ХАМАСа, поддержать Израиль, воздержаться от распространения дезинформации о войне и сделать все, что в их силах, чтобы побудить террористов вернуть заложников их семьям.

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"Это терроризм. Это зло. Нет никакого оправдания или рационального объяснения для действий ХАМАС. Это варварские террористические акты, о которых должны говорить все. ХАМАС является террористической организацией, лидеры которой призывают к убийству евреев повсюду", – говорится в письме.

Израильская актриса Галь Гадот сказала следующее: "Мое сердце болит за потерянные жизни и разрушенные семьи. Я молюсь за всех, кто пострадал от терроризма и жестокости ХАМАС. И я надеюсь, что мир останется непоколебимым в своей поддержке израильского народа".

Напомним, что Галь Гадот два года отслужила в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) на должности инструктора по боевой подготовке.

Также стало известно, что знаменитый режиссер Квентин Тарантино приехал на базу ВВС Израиля, чтобы выразить свою поддержку израильским военнослужащим. Он, напомним, женат на израильтянке – певице Даниэле Пик.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября стало седьмым днем войны в Израиле, которую начали боевики ХАМАС. В течение него ЦАХАЛ нанес удары по террористам ХАМАСа и "Хезболлы", а также стартовала наземная операция в секторе Газа. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук посетил израильские территории вблизи сектора Газа, которые понесли наибольшие потери от нападения боевиков ХАМАС. От имени Украины он выразил искренние соболезнования народу Израиля из-за жестокой террористической атаки.

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