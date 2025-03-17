'Французы должны быть очень благодарны': у Трампа сказали, вернут ли Франции Статую Свободы. Видео

В администрации президента США Дональда Трампа ответили на призыв французского евродепутата Рафаэля Глюксмана вернуть Статую Свободы, подаренную американцам французами. В Белом доме не просто отказали, но и заявили, что французы должны быть благодарны американцам.

Видео дня

С таким заявлением на брифинге в понедельник, 17 марта, выступила спикер Белого дома Кэролайн Левитт. На вопрос журналиста, собирается ли Трамп вернуть Статую Свободы, она ответила: "Абсолютно нет".

В то же время, депутата Европейского парламента Левитт назвала "безымянным политиком" и напомнила ему о роли США во Второй мировой войне.

"Мой совет безымянному французскому политику низкого ранга – напомнить себе, что только благодаря США французы сейчас не говорят на немецком, поэтому они должны быть очень благодарны нашей стране", – заявила представитель Белого дома.

Накануне левоцентристский политик и ярый защитник Украины Рафаэль Глюксман призвал Соединенные Штаты вернуть Статую Свободы, которую американцам подарили французы в 1886 году. По его словам, Вашингтон больше не олицетворяет те ценности, которые побудили Францию преподнести такой символический подарок.

При этом он пояснил, что американцы поддерживают тиранов и увольняют ученых за "вольнодумство". По мнению Глюксмана, в Вашингтоне пренебрегают ценностями свободы, поэтому лучше вернуть статую во Францию.

Как сообщал OBOZ.UA, Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов привлечь рычаги давления на Москву, если предстоящий разговор не оправдает ожиданий. Потому что достижение мира в Украине никогда не было так близко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!