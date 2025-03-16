'Вы ее презираете': французский евродепутат призвал США вернуть Статую Свободы

Французский депутат Европейского парламента Рафаэль Глюксман призвал Соединенные Штаты вернуть Статую Свободы, которую американцам подарили французы в 1886 году. Потому что Вашингтон больше не олицетворяет те ценности, которые побудили Францию ​​преподнести такой символический подарок.

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Об этом левоцентристский политик и ярый защитник Украины заявил 16 марта на съезде своей политсилы Place Publique, передает France 24. Глюксман раскритиковал курс главы США Дональда Трампа.

"Мы скажем американцам, которые решили встать на сторону тиранов, американцам, которые уволили исследователей за требование научной свободы: "Верните нам Статую Свободы!" Мы подарили ее вам, но, судя по всему, вы ее презираете. Так что здесь, дома, она будет в полном порядке", – сказал Глюксман, выступая перед сторонниками.

Он раскритиковал то, что команда Трампа сократила финансирование исследовательских институтов США. Это уже побудило французское правительство выступить с инициативой по привлечению некоторых из уволенных ученых на работу во Францию.

"Второе, что мы скажем американцам: "Если вы хотите уволить своих лучших исследователей, если вы хотите уволить всех людей, которые благодаря своей свободе и своему чувству инноваций, своей тяге к сомнениям и исследованиям сделали вашу страну ведущей мировой державой, то мы будем приветствовать их", – продолжил он.

Статуя Свободы была открыта в гавани Нью-Йорка 28 октября 1886 года в честь столетия американской Декларации независимости как дар французского народа Америке. Она была спроектирована французом Огюстом Бартольди.

В Париже есть гораздо меньшая копия статуи на небольшом острове на Сене.

Как ранее писал OBOZ.UA, 59% опрошенных французов считают, что Франция как ядерное государство должна защищать своих европейских соседей. Таким образом они поддержали идею президента Эммануэля Макрона о создании "ядерного зонтика" для Евросоюза.

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