Французские военные взяли на абордаж танкер российского теневого флота: подозревают в запуске дронов над Данией. Видео

У берегов Франции было перехвачено судно российского теневого флота под названием Boracay (или Pushpa). В среду, 1 октября, на борт танкера поднялись французские солдаты, два члена экипажа были взяты под стражу.

Это может стать значительным прорывом в расследовании подозрительных полетов дронов над Данией, сообщает Le Parisien. Также были опубликованы кадры операции, проведенной военными.

На них видно, как спецназовцы подплыли к танкеру на лодке и поднялись на борт по лестнице.

Судно длиной 244 метра, шедшее под флагом Бенина, находится под санкциями Евросоюза и стало объектом расследования французской юстиции. Его начала прокуратурой Бреста за "отсутствие документов, подтверждающих национальную принадлежность и флаг судна" и "отказ выполнять требования".

По данным MarineTraffic, корабль вышел из Приморска, прошел Балтику, Северное море и Ла-Манш, а у французских берегов его сопровождал военный корабль ВМС Франции.

Танкер был задержан 30 сентября, сейчас он стоит на якоре у западного побережья Атлантического океана Франции, недалеко от Сен-Назера.

Прокурор Бреста Стефан Келленбергер объявил о взятии под стражу двух членов экипажа. Эти двое мужчин представились как капитан судна и его заместитель.

Прокурор напомнил, что предварительное расследование было сосредоточено на "морских правонарушениях", за которые максимальное наказание составляет один год лишения свободы и штраф в размере 150 000 евро.

Может ли танкер быть причастен к запуску дронов

Этот корабль, по данным сайта www.opensanctions.org, неоднократно менял свое название и флаг, последовательно регистрируясь в Габоне, на Маршалловых островах и в Монголии. Портал The Maritime Executive утверждает, что танкер мог служить "стартовой платформой" или "приманкой".

Согласно анализу данных специализированного морского портала VesselFinder, проведенному AFP, танкер 20 сентября вышел из российского порта Приморск, что вблизи Санкт-Петербурга, и направлялся в Вадинар на северо-западе Индии. Он находился у берегов Дании с 22 по 25 сентября – в то время, когда Копенгаген фиксировал подозрительные полеты дронов.

22 сентября первый пролет привел к закрытию аэропорта Копенгагена. 25 сентября состоялись новые пролеты над несколькими аэропортами и военной базой.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос по этому поводу, призвал сохранять "большую осторожность".

Дроны над Данией

22 сентября над двумя странами Северной Европы – Данией и Норвегией – было зафиксировано появление неизвестных дронов. Из-за них объявляли тревогу, аэропорты Осло и Копенгагена на несколько часов останавливали работу.

Ни один из дронов не был сбит – согласно заявлению полиции Копенгагена, они "исчезли". Дания и Норвегия заявили, что проведут совместное расследование обоих случаев.

Дронами, из-за которых был временно закрыт главный аэропорт Копенгагена, вероятно, руководил "компетентный оператор". Полиция исследует несколько версий происхождения дронов, включая их запуск с кораблей в Балтийском море.

В ночь на 25 сентября международный аэропорт Ольборг на севере Дании приостановил все рейсы в связи с появлением "беспилотников в небе". Все прилеты перенаправляли, а вылеты были отменены. Впоследствии стало известно о фиксации дронов еще возле трех аэропортов, среди которых авиабаза "Скридструп", где базируются истребители F-16 и F-35.

Вечером 25 сентября в Дании снова закрывали воздушное пространство над аэропортом Ольборг. Причиной, как и в прошлый раз, стало появление в небе неизвестных дронов. В датском правительстве назвали очередной инцидент составляющей гибридной атаки против страны и Европы.

Неидентифицированные дроны снова были замечены вблизи военных объектов в Дании ночью 27 сентября.

"Министерство обороны Дании может подтвердить, что прошлой ночью в нескольких местах расположения министерства обороны Дании были замечены беспилотники. Было задействовано несколько средств", – отметил представитель в электронном письме к Reuters.

По данным местных СМИ, полиция заявила, что наблюдала беспилотники вблизи авиабазы "Каруп" на западе Дании.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания отправляет в Данию технологии для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Министр обороны Великобритании Джон Гили отметил, что современные угрозы в "серой зоне" требуют активной международной координации и высокотехнологичного реагирования.

Между тем украинские военные уже начали развертывание в Дании миссии для распространения украинского опыта защиты от дронов. Именно наши специалисты и технологии могут стать ключевым элементом для будущей европейской "Стены дронов".

