Франция готовит медиков к возможной войне в Европе в 2026 году: прогнозируют до 50 тыс. раненых в первые месяцы – Le Canard

Министерство здравоохранения Франция призывает медицинские учреждения страны готовиться к большой войне в Европе. Ведомстве разослало соответствующие документы по больницам, указав дедлайном март 2026 года.

В этом контексте французским медикам предстоит принять тысячи раненых солдат. Об этом сообщает издание Le Canard enchaîné.

Что известно на данный момент

По информации издания, министерство разослало в региональные агентства здравоохранения инструкции по подготовке медицинского персонала к возможному приему большого количества пациентов из зоны боевых действий. Документ датирован 18 июля 2025 года.

Согласно инструкции от минздрава, подготовка гражданских больниц к приему раненых должна быть завершена к марту 2026 года. Больницы должны быть готовы принять до 50 тыс. человек в течение периода от 10 до 180 дней.

Планируется создание медицинских центров вблизи крупных транспортных узлов для приема пациентов из зоны боевых действий. Медицинскому сообществу предписано ознакомиться с условиями работы в военное время, в том числе с возможным дефицитом ресурсов и повышенными потребностями.

Также не исключается возможность мобилизации всех медицинских работников, независимо от их специализации, для усиления 14 тыс. сотрудников военно-медицинской службы Франции. В инструкциях также упоминается о необходимости подготовки к лечению психотравм, физиотерапии и реабилитации.

Министр призвала не паниковать

Министр труда, здравоохранения и солидарности Франции Катрин Вотрен подтвердила факт рассылки инструкций. При этом она подчеркнула, что в этом нет ничего тревожного. Вотрен заявила, что "это совершенно нормально, когда страна предвидит кризисы и их последствия", и что подобные меры являются частью процесса стратегического планирования, как и создание стратегических запасов или подготовка к эпидемиям.

По ее словам, в целом эти меры рассматриваются как часть общего процесса повышения готовности Франции и ее союзников к потенциальным крупномасштабным конфликтам. При этом, по словам французских властей, это не является признаком того, что Франция ожидает прямого столкновения.

Что предшествовало

В последние годы многие страны Евросоюза и НАТО активно наращивают военный потенциал и пересматривают свою оборонную стратегию. Это во многом обусловлено полномасштабным вторжением России в Украину, которое представляет серьезную угрозу европейской безопасности.

Что касается Франции, то президент Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что Европа должна быть готова к тому, что Россия не остановится в Украине. Франция готовит свои вооруженные силы к участию в высокоинтенсивном конфликте. Ведется подготовка гражданских больниц к приему большого количества раненых. Планируется также усиление французской армии, в том числе, возможно, путем привлечения резервистов.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что говорить о размещении наземных войск в Украине еще слишком рано. Он предположил, что российско-украинская война затянется.

