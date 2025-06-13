'Франция будет защищать Израиль': Макрон обвинил Иран в дестабилизации региона

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Израилю на фоне его конфликта с Ираном. Политик заявил, что Тегеран несет "огромную ответственность" за дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.

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Об этом пишет The Times of Israel. Макрон заявил, что Тегеран был близок к "критической точке" в вопросе получения ядерного оружия.

"Иран продолжает обогащать уран без всякого мирного обоснования и до уровня, очень близкого к тому, который необходим для создания ядерного оружия", – сказал он.

В то же время французский лидер призвал к сдержанности и признал, что возобновление дипломатических усилий, в частности, переговоров США по ядерной сделке с Ираном, которые начались два месяца назад, будет сложным.

"Нынешняя ситуация имеет риск неконтролируемой эскалации", – заявил Макрон, добавив, что действия Ирана угрожают Европе.

Предупредив о возможном влиянии на мировую экономику, президент заявил, что Франция будет защищать Израиль, если он подвергнется нападению со стороны Ирана, как это было в прошлом. При этом он исключил участие Парижа в какой-либо операции против Тегерана.

Макрон сказал, что поддержка Франции Израилю не была безусловной, и что Париж имеет право не соглашаться с некоторыми решениями израильского правительства, поскольку "иногда они противоречат интересам безопасности Израиля".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 июня израильские военные самолеты совершили несколько волн масштабных ударов по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде городов прогремели взрывы, а впоследствии появилась информация о вероятной гибели командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

К вечеру Израиль нанес новые удары по Ирану. Два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо.

Тем временем Иран атаковал Израиль, запустив баллистические ракеты. Около 35 человек получили ранения, одна женщина находится в критическом состоянии. Министр обороны Израиля Кац сказал, что Иран "пересек красную линию после того, как решился выстрелить ракетами по концентрациям гражданского населения в Израиле".

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