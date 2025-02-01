Фонтаны лавы достигают 30-36 метров в высоту: на Гавайях активизировался вулкан Килауэа. Фото и видео

На Гавайях в последние дни января произошло новое извержение одного из самых активных вулканов мира – Килауэа. Фонтан лавы поднимался на 36 метров, а пепел поднимался столбом на 150 метров.

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Новые потоки лавы из кратера Халемаумау фиксировались 28-29 января, сообщает Национальный парк Гавайских вулканов Килауэа. Сейчас активный вулкан только дымит.

Килауэа – активный вулкан на острове Гавайи. Он считается самым молодым наземным вулканом на Гавайских островах и самым активным в мире. Высота вулкана – 1247 м.

Самое масштабное его извержение произошло в 1959 году. Фонтаны лавы взлетали на высоту 600 м над озером лавы.

Следующие пароксизмы активности вулкана фиксировались в 1977, 2018 и 2023 годах.

Ученые сообщают, что паузы "спокойствия" вулкана становятся короче. После извержения в сентябре 2023 года новое извержение внутри кратера Халемаумау началось уже в декабре 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешний, уже восьмой пароксизм вулкана лишь подтверждает, что Килауэа остается одним из самых непредсказуемых вулканов на планете.

Сейчас работающий вулкан находится в "спокойном состоянии". Но Национальный парк Гавайских вулканов предупреждает о плохой погоде, а дождь и ветер вулканам "противопоказаны", поэтому туристов призывают к максимальной осторожности.

Этот вулкан часто посещают туристы. У его вершины построен музей, в котором собраны сведения обо всех вулканах гавайского Национального парка и их извержениях.

Понимание динамической активности Килауэ помогает ученым улучшить прогнозы будущих извержений и оценить глобальные вулканические процессы. Исследователи сосредоточены на раскрытии загадочного взаимодействия между содержанием газа, давлением магмы и динамикой потока лавы.

Активность вулкана, вероятно, продлится с последующими паузами и восстановлением, предполагают эксперты.

Напомним также, что один из самых больших супервулканов мира может взорваться.

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