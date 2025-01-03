Один из самых больших супервулканов мира может взорваться: исследователи из США обнаружили движение в кратере

Ученые из США, исследующие Йеллоустоунский вулкан, обнаружили движение глубоко в его кратере. Это вызывает опасение, что спящий гигант может взорваться.

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Один из самых больших супервулканов мира расположенный под Йеллоустоунским национальным парком в Вайоминге, способен вызвать разрушительное извержение магнитудой 8 баллов. И поскольку он не взрывался примерно 640 тысяч лет, некоторые эксперты считают, что вулкан вскоре может напомнить о себе, пишет DailyMail.

Исследуя кратер супервулкана, ученые обнаружили, что магма внутри движется на северо-восток и смещает концентрацию активности вместе с этим.

Йеллоустоунская кальдера – это один из самых больших кратеров на Земле, размер которого 55 на 72 километров, образовавшийся во время катастрофического извержения вулкана сотни тысяч лет назад.

Исследователи обнаружили, что основная часть магмы хранится в отдельных подземных резервуарах, что предотвращает ее концентрацию, достаточной для извержения.

Хотя извержение может произойти в северо-восточном регионе из-за сдвигов, ученые говорят, что их выводы свидетельствуют о том, что супервулкан все же не разразится в течение нашей жизни.

"Нигде в Йеллоустоуне нет регионов, способных к извержениям. В нем много магмы, но магма недостаточно связана", – успокоила ученая из Гавайской вулканической обсерватории Нинфа Беннингтон, которая вместе с коллегами выполнила широкомасштабный магнитотеллурический анализ Йеллоустоунской кальдеры.

Исследовательская техника работает путем прослушивания естественных сигналов Земли, таких как радиоволны и магнитные вибрации, поступающие из космоса или из глубин нашей планеты, объясняют эксперты.

Эти сигналы изменяются в зависимости от того, какие вещества, такие как камни, вода или металлы, находятся под землей. Это позволило ученым заглянуть в кратер и исследовать, что происходит под поверхностью.

Ученые использовали полученные данные для картирования магматических образований под кальдерой. Результаты показали, что существует по меньшей мере семь основных областей с высоким содержанием магмы на глубинах от 4 до 50 километров под поверхностью, показывая, что эти водоемы "не взрываются".

OBOZ.UA ранее писал, что ученые обнаружили таинственный вулкан, который "превратил лето в зиму" и вызвал разрушительный голод почти 200 лет назад.

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