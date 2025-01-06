Дух перехватывает: NASA опубликовало впечатляющие кадры извержения вулкана на Гавайях

NASA опубликовало впечатляющие кадры, как вулкан на Гавайях выбрасывает лаву на сотню метров в воздух. После трех месяцев покоя Килауэа резко упал в последние дни 2024 года, продемонстрировав свою мощь у юго-западной стены кратера Халемаумау.

Видео дня

На снимках агентства можно увидеть силу одного из самых активных вулканов в мире. Его извержения оказывают влияние на местные общины и экосистемы, пишет Newsweek.

На фото, опубликованном Обсерваторией Земли NASA из Landsat 8, показывает сияющую раскаленную скамью в кальдере Килауэа. Спутниковое изображение, отображенное умышленно в ложных цветах, подчеркивает инфракрасный поток свежей лавы, которая ярко смотрится в оттенках красного и желтого.

На спутниковых снимках также видны дрейфующие вулканические газы к юго-западу от кальдеры, и они выделены синим цветом.

Геологическая служба США сделала фотографию с Земли, демонстрирующую извержение лавы в Калуапеле.

По данным исследователей, к утру 23 декабря лавовые фонтаны взлетели до сотни метров, быстро распространяясь на 2630 456 м² со средней глубиной 3 метра.

С тех пор извержения циклически повторялись в несколько эпизодов активности и пауз, а Геологическая служба США сообщила об активных извержениях по состоянию на 3 января 2025 года.

Ученые отмечают, что это извержение началось после того, как в конце 2024 года в магматических камерах под Килауэа наблюдалось увеличение давления. Лавовые фонтаны сначала извергались с чрезвычайной интенсивностью, после чего произошло явление под названием "обратный сток", когда лава течет обратно в жерло, снова увеличивая давление.

Это чередование инфляции и дефляции в магматических камерах привело к тому, что извержение останавливалось и возобновлялось несколько раз, говорят специалисты.

Ученые предполагают, что плотная, бедная газом лава образует "пробку", которая создает новое давление в камере магмы, что приводит к дальнейшим эпизодам активности.

Гавайская вулканическая обсерватория USGS сообщила, что последнее извержение на вершине Килауэа – шестое в пределах кальдеры с 2020 года.

По словам ученых, выброс вулканических газов, особенно диоксида серы, составляет значительные риски для здоровья, образуя токсичную дымку, известную как очаг, который может относиться далеко по ветру.

Помимо мгновенных последствий понимание динамической активности Килауэа помогает ученым улучшить прогнозы будущих извержений и оценить глобальные вулканические процессы. Исследователи особенно сосредоточены на раскрытии загадочного взаимодействия между содержанием газа, давлением магмы и динамикой потока лавы.

Активность вулкана, вероятно, продлится с последующими паузами и восстановлением, предполагают эксперты.

OBOZ.UA ранее писал, что один из самых больших супервулканов мира может взорваться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!