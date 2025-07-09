Фирма из США будет модернизировать истребители МиГ-29 для Индии вместо России: как это стало возможным

Индия, которая является одним из самых главных покупателей оружия у России, сделала очень неожиданный шаг, "кинув" своего практически союзника на огромные деньги. Южноазиатская страна доверила модернизацию сотни российских истребителей МиГ-29 своего авиапарка американской компании.

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Об этом пишет украинский военный портал Defence Express. Издание ссылается на сообщение индийского промышленного гиганта Reliance Infrastructure, который активно развивает оборонный сектор страны.

Компания Reliance Infrastructure заключила стратегическое партнерство с американской фирмой Coastal Mechanics о создании совместного предприятия длямодернизации около сотни истребителей МиГ-29, которые составляют значительную часть авиапарка Индии – до 60 из них есть в составе воздушных сил страны, а еще около 40 МиГ-29К – в палубной авиации индийских ВМС.

До этого времени Россия прочно держала в своих руках контроль над обслуживанием МиГ-29, закупленных Индией, первая партия которых была заказана еще во времена СССР: в 1984 году на 44 истребителя, а в 1989 на еще 26 таких самолетов.

В середине 2000-х годов Индия заплатила России 8 800 000 млн долларов за модернизацию полусотни советских МиГ-29. Также параллельно была заказана модернизация 45 палубных МиГ-29К на около 2 млрд долларов.

И теперь очередное продление эксплуатации этих истребителей и их модернизация пройдет мимо Москвы, лишив ее такого объема денег. Это серьезная заявка на полное выбрасывание России из процесса обслуживания и модернизации почти сотни российских "мигов" авиапарка Индии.

Помимо модернизации МиГ-29, соглашением с американской фирмой также предусмотрено совершенствование старых SEPECAT Jaguar, ударных вертолетов AH-64 Apache, а также зенитных артиллерийских систем Bofors 40 mm L/70. Общая сумма всех совместных проектов составляет 2,34 млрд долларов.

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