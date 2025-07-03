Иран и Индия отказываются от российской авиации и ПВО: почему Эрдоган публично критикует эффективность оружия Путина

Во время переговоров на саммите НАТО 25-26 июня президент Турции Реджеп Эрдоган в Гааге призвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона "привлечь союзников по ЕС к формированию новой архитектуры безопасности Европы", о чем уже писало наше издание.

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При этом Турция, которая не является членом Евросоюза, но является одним из ключевых участников НАТО в Европе, остается союзником ЕС и надеется на развитие собственной обороны в контексте развития нового комплекса безопасности Европы.

Турция стремится покупать системы ПВО у Франции на замену российским

Как сообщает издание Bloomberg, важным аспектом этого является стремление Турции договориться с Францией о совместном производстве европейской системы противоракетной обороны. В частности, речь идет о франко-итальянских зенитно-ракетных комплексах SAMP/T, которые успешно зарекомендовали себя на вооружении ВСУ во время войны в Украине. По информации источников Bloomberg, "Турция давно стремится получить одобрение Макрона на закупку европейских систем и зеленый свет на продажу SAMP/T", ведь должна ускорить планы Анкары по строительству собственного противоракетного щита "Стальной купол" в течение ближайших двух-трех лет. До этого Турция уже неоднократно обращалась к Макрону с просьбой поставки SAMP/T (последний раз это было в 2020 году), однако получала отказы.

Учитывая это, особенно интересно публичное заявление Эрдогана о провале российских систем ПВО С-400 при отражении израильских и американских атак на Иран.

Следовательно, ставка Турции на формирование своей стратегической системы ПВО на базе российских ЗРК С-400 оказалась ошибочной. Сейчас турецкий президент считает, что эти комплексы не способны полностью удовлетворить потребности страны в ПВО. По словам Эрдогана, события, связанные с израильско-иранской войной, наглядно показали необходимость многоуровневой и системной ПВО. Также он отметил, что Турция уже разрабатывает собственные ЗРК типа Siper, Korkut, Hisar и Sungur.

Российское оружие в текущих войнах демонстрирует свою низкую эффективность

Однако стоит констатировать, что критика Эрдоганом российского оружия в Азии является "верхушкой айсберга", а именно системного кризиса российского ВПК, особенно в противостоянии образцов вооружения РФ западным или другим аналогам. Ряд военных конфликтов – Сирия, Украина, индо-пакистанское противостояние 2025 года, а недавно и "12-дневная война" против Ирана – продемонстрировали миру ненадлежащее качество российских образцов вооружений, особенно высокотехнологичных (самолеты, ПВО, радары и т.д.).

Кроме того, затяжная и изнурительная война РФ против Украины приводит к постоянным срывам экспортных контрактов, что усиливается периодическими ударами Сил обороны Украины по предприятиям российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Индия не хочет заключать новые контракты с российским ВПК

Так, недавно министр обороны Индии Раджнатх Сингх попросил российских коллег ускорить передачу двух дивизионов систем ПВО С-400 и модернизацию самолетов Су-30, которые Россия задерживает. По контракту все пять комплексов С-400 должны были поставить в Индию до конца 2024 года, однако РФ передала только три, остальные два Индия получит не ранее 2026-го. Неудивительно, что теперь Нью-Дели не намерен заключать новые оружейные контракты с Россией.

Вместо этого Индия планирует сконцентрироваться на собственном производстве оружия и техники с использованием западных технологий. По данным Reuters, Москва в очередной раз подтвердила, что не является надежным партнером в экспорте оружия, поставив Индию в крайне неудобное положение в разгар военных действий против Пакистана. Кроме того, проблемой для Индии может стать применение вторичных санкций за сотрудничество с российским ВПК.

Иран также планирует постепенную замену российских образцов оружия на китайские

Итак, по мнению не только турецкого президента Эрдогана, но и многих мировых экспертов, во время конфликта между Израилем и Ираном российское вооружение показало себя весьма неэффективно. И хотя у Ирана были старые комплексы С-300 и самолеты МиГ-29А/УБ, они не смогли даже отразить первые атаки Израиля на аэродромы и системы ПВО. При этом стоит отметить, что Тегеран еще в 2023 году заказал больше современной военной техники у России, однако поставки сорвались из-за санкций и роста внутренних потребностей российской армии, о чем можно сделать вывод исходя из огромных потерь российских ПВО и авиации в войне против Украины. Итогом этого стало то, что даже Иран сейчас приоритетно рассматривает закупку китайской военной техники, включая истребители J-10C, на замену российским образцам.

Фактически очередной военный конфликт в мире больно бьет по репутации российского ВПК, который постепенно теряет таких традиционных партнеров, как Сирия, Индия, Иран, а ранее и Сербия, о чем уже писало наше издание.

Таким образом, можно прийти к выводу, что крупнейшим покупателем российского оружия останется Северная Корея, а также страны-сателлиты (Беларусь, Венесуэла). В любом случае результатом этого будет уменьшение возможностей ВПК России и снижение ее экспортных доходов, что должно повлиять на способность Кремля продолжать длительную войну против Украины.