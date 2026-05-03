В России пожаловались на массированную атаку БПЛА на Ленинградскую область: якобы начался пожар

Катя Помазан
Новости России
В ночь на 3 мая в Ленинградской области РФ состоялась масштабная атака беспилотников. После удара в районе порта Приморск возник пожар, который впоследствии ликвидировали.

Силы ПВО уничтожили более 60 дронов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ключевой целью атаки был морской торговый порт в городе Приморск, который является важным объектом энергетической инфраструктуры. Противовоздушная оборона перехватила большинство беспилотников, однако часть из них могла достичь района цели.

После атаки на территории порта вспыхнул пожар. Власти заявляют, что возгорание оперативно ликвидировали, а разлива нефтепродуктов удалось избежать.

"Сбито более 60 беспилотников. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск", – сообщил Дрозденко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью 3 мая украинские беспилотники нанесли массированный удар по Ленинградской области. Целью атаки в очередной раз стал крупнейший нефтеналивной порт РФ в Балтийском море.

РоссияВзрывы в РоссииРоссия - страна-агрессор
