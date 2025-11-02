'Украина теперь имеет больше Patriot': Зеленский рассказал о развитии многокомпонентной системы ПВО. Видео

Силы обороны Украины уже получили новые системы ПВО и ПРО Patriot – договоренности с Германией выполнены. Киев будет продолжать переговоры не только с иностранными правительствами, но и с производителями оружия, чтобы еще больше усилить защиту нашего неба.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Его традиционное вечернее обращение к народу опубликовано на YouTube-канале ОП.

Есть хороший результат для нашей противовоздушной обороны

"Украина имеет теперь больше Patriot", – отметил президент, поблагодарив за это канцлера ФРГ Фридриха Мерца, всю Германию и всех, кто помогает.

"Наши договоренности – они выполнены. Есть еще Patriot в Украине, включаем в работу. Конечно, для всей территории нашего государства нужно больше систем, чтобы закрыть ключевые объекты инфраструктуры и наши города, и мы будем и дальше работать, чтобы получить это.

И причем не только на политическом уровне с государствами и лидерами, но и с производителями всех нужных систем ПВО, ракет к ним. Будут на следующей неделе встречи по этому поводу, и мы представили партнерам все расчеты, все возможные варианты, как обеспечить достаточно надежную ПВО", – анонсировал глава государства.

Наращивание многокомпонентной системы ПВО

Зеленский указал на то, что мы практически ежедневно вынуждены защищаться от российской баллистики; также необходимо уничтожать военную авиацию врага.

"И все это требует многокомпонентной системы ПВО. А это и наша военная авиация, и есть решение по этому поводу и в отношении Gripen, и в отношении французских самолетов (Rafale. – Ред.), и работаем по F-16", – сообщил президент.

Наши военные совершенствуют мобильные огневые группы и, конечно, приоритет сейчас – дроны-перехватчики. Их количество в этом году "будет таким, как определено государственной задачей", заверил Зеленский.

"Важно, чтобы Силы обороны так же быстро и качественно вместе со всеми привлеченными институтами увеличивали количество обученных операторов дронов", – добавил он.

Удары по России

Президент поблагодарил воинов Сил обороны, Службы безопасности и разведку за дальнобойные санкции против государства-агрессора.

"География санкций увеличивается, потери российской военной машины также увеличиваются. Причем применяем все чаще не только украинские дроны, но и наши ракеты – хорошо себя демонстрируют. Я благодарю наших производителей", – сказал глава государства.

Ситуация на фронте

2 ноября президент заслушал доклады военных о том, что происходит на передовой. Прежде всего внимание было сосредоточено на Покровском направлении. Зеленский сообщил, что "есть результаты в уничтожении оккупанта".

"Особенно отмечу подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также благодарю воинов Сил специальных операций, спецназовцев Военной службы правопорядка, Национальной полиции, СБУ и разведки за эффективные активные действия как в районах Покровска, так и в районах Купянска.

Спасибо за качественную боевую работу на Донетчине воинам 1-го отдельного штурмового полка. За огневую поддержку в районах Покровска благодарю 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду. Также за бои в Купянске и рядом с городом спасибо подразделениям 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады – молодцы, воины! 93-я отдельная механизированная – Константиновское направление – спасибо, ребята! И еще Ореховское направление, 65-я отдельная механизированная бригада – спасибо вам!" – передал верховный главнокомандующий благодарности нашим защитникам.

"Слава всем, кто сражается ради Украины, всем, кто помогает нам, всем, кто обеспечивает Украине необходимые результаты. Каждый день должно быть больше силы для всех нас", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA, на Покровском направлении российские войска усиливают наступление как на сам город, так и на его околицах. Недавно в Покровске им удалось продвинуться в центре и на юго-востоке, заявлял Институт изучения войны. Вероятно, захватчики действуют в большей части населенного пункта и зашли в Мирноград.

