Евросоюз разрешил пяти странам временно не принимать мигрантов: Орбан объявил начало восстания

Европейский Союз временно освободил пять стран-членов от обязанности принимать мигрантов. От так называемого пула солидарности освобождены Польша, Австрия, Хорватия, Чехия и Эстония. Премьер Венгрии Виктор Орбан возмутился, что в этот список не вошла его страна, и объявил "начало восстания".

Решение об освобождении от "пула солидарности" подтвердили министры внутренних дел ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник, 8 декабря. Об этом сообщило Польское Радио.

Что такое "пул солидарности"

В 2024 году Европейский Союз принял Пакт о миграции и убежище. Его ключевым элементом является система солидарности, которая предусматривает перераспределение миграционного давления между государствами ЕС.

Согласно этому документу, государства-члены Евросоюза должны либо принимать беженцев из тех стран, которые находятся под миграционным давлением, либо платить 20 000 евро за каждого человека, которого они не принимают.

Пакт вступит в силу в середине 2026 года.

Польша, Австрия, Хорватия, Чехия и Эстония подали просьбу о временном освобождении от пула солидарности, называя разные причины.

В случае Польши министры внутренних дел стран ЕС, собравшиеся в Брюсселе, ссылались на высокие расходы Варшавы на защиту восточной границы с Беларусью, а также на принятие страной большого количества беженцев из Украины.

"Начало восстания" Орбана

Венгрия изначально выступила против принятия этого документа. А теперь одиозный премьер-министр страны Виктор Орбан заявил , что его правительство не будет выполнять Миграционный пакт ЕС и не намерено принимать переселенцев по схемам релокации. Он назвал свое заявление "началом восстания".

"Сегодняшним решением Брюссель пытается заставить Венгрию платить еще больше или принять мигрантов. Это неприемлемо. Венгрия уже тратит достаточно на защиту внешней границы Союза. Мы не примем ни одного мигранта и не будем платить за мигрантов других. Венгрия не будет внедрять меры Миграционного пакта. Начало восстания!", – написал Орбан в соцсети.

