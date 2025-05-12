Британия сворачивает эксперимент 'открытых границ' из-за рекордного роста миграции: что изменится

В ответ на рекордный рост миграции правительство Великобритании объявило о масштабной реформе миграционной системы. Страна переходит к новой модели, которая предусматривает ужесточённый контроль за визами, депортацию нарушителей и снижение зависимости от иностранной рабочей силы. Бизнесу предлагают инвестировать в подготовку местных кадров вместо найма мигрантов.

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На Даунинг-стрит заявили, что изменения в политике направлены на снижение зависимости от иностранной рабочей силы и развитие собственных кадров. Это не просто риторика – по словам правительства, страна переходит к новой системе, цель которой — вернуть контроль над миграционными потоками.

"Слишком долго бизнесу поощряли привлечение низкооплачиваемых работников из-за границы. Мы меняем эту систему", – заявили в офисе премьер-министра.

Среди ключевых нововведений – повышение требований к знанию английского языка. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что именно владение языком станет важным критерием для тех, кто стремится остаться в Великобритании.

"Если вы хотите жить в Великобритании, вам следует говорить на английском. Это – здравый смысл!" – сказал британский политик.

Что планируют изменить

Во-первых, повышаются языковые требования – и это касается не только работников, но и их иждивенцев. Теперь без знания английского получить визу будет значительно сложнее.

Во-вторых, получить статус постоянного жителя станет еще менее доступным – минимум через 10 лет, и только если мигрант докажет свою пользу для экономики или общества.

Вместе с этим правительство обещает создать "быстрые коридоры" для высококвалифицированных кадров – врачей, инженеров и специалистов по искусственному интеллекту. Но даже для них будут действовать четкие требования.

Также анонсировано сокращение количества виз – уже сейчас их выдали на 40% меньше, чем в прошлом году. А более 24 тысяч нелегалов – депортировано.

Правительство также обещает усилить контроль за студенческими, учебными и рабочими программами, чтобы избежать злоупотреблений.

И главное – бизнес больше не сможет "перекладывать ответственность" на иностранцев. Если нужны работники – инвестируй в своих, говорят в Лондоне.

Как сообщал OBOZ.UA, одновременно президент США Дональд Трамп отменил легальный статус для 530 тыс. мигрантов. Он подписал указ, которым лишил такую количество кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев правового статуса, позволяющего легально находиться в Штатах, и теперь их депортируют.

В то же время Великобритания, вероятно, планирует депортировать мигрантов, которые получили отказ в убежище, в страны Западных Балкан. По информации The Times, правительство Великобритании в настоящее время ищет механизмы реализации такого шага. Мигрантов, которые исчерпали все возможности обжалования отказа, могут направлять в специальные "центры возврата" за пределами страны. Эти меры являются частью новой стратегии миграционной политики, которую разрабатывают на Дауннинг-стрит.

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