"Этого не должно было произойти": Стармер отреагировал на выстрелы корабля РФ в сторону британской яхты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал инцидент в проливе Ла-Манш, когда российский фрегат "Адмирал Григорович" открыл предупредительный огонь мимо британской яхты. Он назвал этот инцидент "неосмотрительностью".

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на BBC. Стармер привёл данные Министерства обороны Великобритании, в которых сообщалось, что российский корабль "дрейфовал", а с яхты не отвечали на радиозапрос изменить курс.

"То, что произошло в Ла-Манше, вызвало глубокую обеспокоенность. Это было неосторожностью, и пара на яхте, по-видимому, была напугана. Этого не должно было произойти", – сказал он.

Агентство также привело заявление Министерства обороны России, в котором сообщалось, что яхта якобы двигалась по курсу, который мог привести к столкновению с кораблем. После неоднократных попыток установить радиосвязь, которые не увенчались успехом, фрегат произвел предупредительные выстрелы, в результате чего яхта изменила курс и отошла.

Что предшествовало

Утром 16 июня в проливе Ла-Манш "Адмирал Григорович" открыл предупредительный огонь по британской яхте. В результате инцидента никто не пострадал, также не зафиксировано повреждений яхты.

По данным экипажа гражданского судна, выстрелы прозвучали после того, как яхта и российский военный корабль оказались на близком расстоянии друг от друга примерно в 11:40 по местному времени.

Королевские ВМС направили к яхте скоростной катер с патрульного корабля "Тайн". Моряки пообщались с экипажем яхты, собрали информацию о происшествии и убедились в безопасности людей на борту.

Британские СМИ сообщают, что российский фрегат неоднократно замечали во время сопровождения танкеров "теневого флота", а также в течение длительного времени он курсировал вблизи ветряных электростанций у побережья графства Саффолк.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня Великобритания перехватила нефтяной танкер "Смиртос" российского "теневого флота", который пытался пройти через пролив Ла-Манш. Операция является очередным шагом в борьбе с обходом санкций против России и финансированием её войны против Украины.

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