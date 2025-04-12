"Это позорно!" Спикер МИД Украины обвинил соцсеть Илона Маска в умолчании военных преступлений РФ

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий выступил с резкой критикой в адрес социальной платформы X, принадлежащей Илону Маску. Он обвинил ее в том, что платформа скрывает доказательства военных преступлений, совершенных Россией против Украины.

Видео дня

В своем сообщении дипломат спросил, с тех пор как количество массовых убийств украинских детей Россией скрываются как "графическое содержание"? По его мнению, политика платформы не защищает пользователей, а наоборот прикрывает следы преступлений.

X блокирует или маркирует "чувствительным контентом" те сообщения, которые показывают последствия российских атак и другие преступления страны-оккупантки. Это, по словам Тихого, не что иное, как попытка "замести под ковер" жестокую правду о действиях РФ.

"Действительно, @X? С тех пор количество убитых Россией украинских детей считается "графическим контентом"? Это не мешает пользователям видеть графическое содержание. Это заметает российские военные преступления под ковер. Это позорно, и это должно быть отменено", — написал представитель МИД.

Тихий призвал администрацию платформы, в частности, отделы безопасности и глобальной политики, отменить подобные ограничения. Дипломат подчеркнул, что это позор для соцсети, которая должна способствовать распространению правды, а не ее цензуре.

Заметим, что в соцсетях "графическое содержание" касается визуально откровенного или детализированного материала, часто изображающего насильственные, насильственные, сексуальные или другие тревожные сцены.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе и Соединенных Штатах прошли массовые акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и его советника Илона Маска. Акции продолжаются и сейчас, в общей сложности запланировано не менее 1200 демонстраций только в США.

Кроме этого, Илон Маск обратился к Трампу с призывом отменить новые пошлины, которые, по его мнению, вредят международной торговле и бизнесу Tesla. Несмотря на это, в Белом доме руководителя Tesla назвали "автосборщиком", который зависит от деталей из других стран. Маск отреагировал на это сообщение, назвав советника Трампа по пошлинам и торговле "дебилом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!