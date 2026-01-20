'Это не дипломатия, а глупость': губернатор Калифорнии назвал Трампа тираннозавром, который потерял контроль. Видео

Президент США Дональд Трамп обманывает других людей. В то же время, пока европейцы играют по старым правилам, американский лидер потерял контроль и действует по принципу грубой силы.

Видео дня

Так главу Белого дома и его действия охарактеризовал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Его заявление прозвучало во время общения с журналистами в Давосе.

Губернатор Калифорнии публично обвинил Дональда Трампа в манипуляциях и потере контроля. По его словам, Трамп – "тиранозавр", который либо атакует прямо, либо "пожирает" собеседника, и поэтому с ним нужно действовать жестко.

"Этот парень обманывает людей. Это не дипломатия, это глупость. Он тиранозавр: либо ты встречаешься с ним лоб в лоб, либо он тебя пожирает, так или иначе", – сказал Ньюсом.

Он подчеркнул, что сейчас европейцы все еще "играют по правилам, которые больше не действуют", поэтому надо пересмотреть подходы.

"Все говорят за его спиной, они смеются над ним. А тем временем они подлизываются к нему. Это стыдно. Это не дипломатия, это глупость", – подытожил разговор политик.