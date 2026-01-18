Трамп может сделать Путина 'самым счастливым в мире' - премьер Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что потенциальное вторжение США в Гренландию сделало бы главу Кремля Владимира Путина "самым счастливым человеком на земле". Он заявил, что это стало бы смертным звоном для НАТО.

Об этом он заявил в интервью испанскому телеканалу Lavanguardia. Он заявил, что Европа должна продвигать свой процесс интеграции и создавать общую оборону.

"Если мы сосредоточимся на Гренландии, то я должен сказать, что вторжение США на эту территорию сделало бы Владимира Путина самым счастливым человеком на свете. Почему? Потому что это легитимизировало бы его попытку вторжения в Украину. Если США применят силу, это станет смертельным приговором для НАТО. Путин будет вдвойне рад", - сказал он.

Глава испанского правительства заявил, что если США имеют опасения относительно безопасности в Арктике, этот вопрос следует решить в Североатлантическом совете НАТО. Однако если ЕС действительно столкнется с аннексией Гренландии, которая легитимизирует российское вторжение в Украину, то это приведет к ослаблению или распаду НАТО. В то же время отправлять армию на остров Испания пока не планирует.

"Никакого решения еще не принято. Мы ведем переговоры с другими вовлеченными странами, в частности с Данией, на техническом уровне. Я обсужу это с лидером оппозиции и с парламентскими группами. Испания еще не приняла решение по этому вопросу", – сказал Санчес.

Напомним, ранее разведывательная группа немецкого Бундесвера покинула Гренландию. По данным немецких журналистов, 15 солдат под командованием контр-адмирала Штефана Паули вылетели с острова, при этом сообщалось, что солдаты останутся дольше, чем планировалось.

Как сообщал OBOZ.UA, Республиканская партия Сената США обещает блокировать любые попытки Дональда Трампа захватить Гренландию военной силой. Это произошло на фоне того, что его делегаты в среду не отказались от своих требований по контролю над островом во время встречи в Белом доме.

