'Это момент истины': Бельгия призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС

В Бельгии призвали правительства членов Европейского Союза подумать о начале процедуры лишения Венгрии права голоса в Совете ЕС. Стране хотят выразить недоверие по седьмой статье Договора о Евросоюзе.

С такой позицией выступила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб 2 июня в интервью Politico. Она говорит, что настал момент истины.

"У нас есть Европа, которая трудно продвигается вперед, и, к сожалению, некоторые государства, в частности одно, все чаще принимают позицию блокировки и вето. Я думаю, что мы должны иметь смелость принять решение: активировать статью 7 до конца, что предполагает прекращение права вето", – объяснила политик.

Бельгия председательствует на ротационной основе в Совете Европейского Союза. Министр иностранных дел этой страны считает, что именно сейчас тот "момент истины, когда члены ЕС либо будут выполнять свои обязанности", либо продолжат внедрять неработающие механизмы".

По ее словам, первый путь требует от правительств политического мужества и силы воли. Она призвала выбирать.

"Если мы идем до конца с этим механизмом, он должен работать. Если это не работает, мы должны это реформировать. Это будущее ЕС", – объяснила Аджа Лябиб.

Известно, что Венгрия должна перебрать председательство в Совете ЕС до конца 2024 года, что даст ей еще больше полномочий определять повестку дня и приоритеты Евросоюза. В связи с этим под угрозой будут находиться вопросы предоставления военной помощи Украине, внедрение санкций против России, а также продвижение Украины к членству в ЕС.

По данным американских СМИ, в скором времени ожидается политическое решение об отстранении Венгрии от контроля над процессом расширения ЕС. Речь идет о нежелании в руководящих кругах Евросоюза, чтобы пост еврокомиссара по расширению продолжал занимать венгр Оливер Варгеи или любой другой представитель этой страны.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Венгрии издали циничное заявление об участии в Саммите мира, сказав, что Россия на них не нападала. Сама страна еще не решила, примет ли участие в мероприятии, но считает, что "за столом переговоров должны быть две стороны конфликта".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!