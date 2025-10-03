Неизвестный устроил резню в синагоге Манчестера во время Йом Кипура: два человека погибли

По меньшей мере два человека погибли и несколько получили ранения во время нападения возле синагоги в Манчестере в четверг, 2 октября. Нападавший совершил наезд автомобилем на верующих, а также нанес ножевые ранения одному из охранников. Инцидент произошел во время празднования Йом Кипура – самого святого дня в иудаизме.

Как сообщает CNN с места событий, по данным полиции, злоумышленником был 35-летний Джихад Аль-Шамие, гражданин Великобритании сирийского происхождения. Он погиб после того, как его застрелили вооруженные правоохранители. На месте было объявлено о террористическом инциденте, а уровень безопасности в синагогах по всей стране повысили.

Реакция властей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер досрочно вернулся из Дании для участия в экстренном заседании правительства. Он осудил нападение и заявил, что ненависть снова растет, а страна должна противостоять этому. По его словам, правительство сделает все возможное для безопасности еврейской общины, в частности через увеличение полицейского присутствия возле храмов.

Главный констебль полиции Манчестера Стивен Уотсон уточнил, что на нападавшем был жилет, который выглядел как взрывчатка. Впоследствии выяснилось, что устройство не было пригодно для использования. На кадрах CNN с места событий видно, как спецназовцы наводят оружие на лежащего на земле мужчину, а присутствующие в панике пытаются спрятаться.

Нападение и задержание

По информации правоохранителей, нападавший не состоял в программе Prevent, которая призвана предотвращать радикализацию. Кроме него, были задержаны еще три человека – двое мужчин в возрасте около 30 лет и женщина 60 лет. Им инкриминируют подготовку и организацию террористических действий.

Полиция задействовала план PLATO – национальный протокол действий в случае масштабной атаки. Возле синагоги были замечены спасатели, испуганные верующие и местные жители, которые обнимали друг друга, пытаясь успокоиться после увиденного. Свидетели вспоминали вертолеты над районом и большое количество патрулей.

Символический день

Атака произошла в самый важный день иудейского календаря – Йом Кипур. В это время синагоги особенно переполнены, ведь верующие собираются на многочасовые службы, отказываются от еды, напитков и других повседневных привычек, чтобы сосредоточиться на молитве и покаянии.

Европейские политики осудили нападение, подчеркнув его символичность и угрозу дальнейшего роста антисемитизма. Только в первой половине 2025 года в Великобритании зафиксировали более 1500 случаев антиеврейских инцидентов – второй самый высокий показатель за этот период за всю историю наблюдений.

Реакция политиков и религиозных лидеров

Британские политики разных партий, мэры крупных городов и представители религиозных общин выразили соболезнования после нападения. Они объявили о дополнительных мерах безопасности, в частности усиленное патрулирование возле синагог в Манчестере и Лондоне. Премьер Кир Стармер подчеркнул, что нападающий выбрал жертвами именно евреев, и это является вызовом не только для общины, но и для всей страны.

Еврейские организации Jewish Leadership Council и Board of Deputies of British Jews в совместном заявлении признали, что подобный инцидент они, к сожалению, предвидели из-за роста антисемитизма в Британии. Они призвали власти действовать решительнее для защиты еврейской общины и объявили о сотрудничестве с полицией по новым мерам безопасности. Лидеры оппозиции также выступили с заявлениями, среди которых Кеми Баденок, которая назвала атаку "мерзкой и отвратительной" и заверила еврейских верующих, что они не останутся один на один с этим страхом.

К словам поддержки присоединились мэр Манчестера Энди Бернхем и мэр Лондона Садик Хан, а также король Чарльз III с королевой Камиллой, которые выразили шок и сочувствие пострадавшим. Мусульманский совет Британии тоже осудил нападение, назвав его "безоговорочным актом насилия". Премьер Стармер провел срочное заседание правительственного комитета COBRA, чтобы согласовать дальнейшие шаги по безопасности – практика, которую ранее применяли и после других крупных терактов в стране.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на 31 мая в районе Маре, то есть в самом центре Парижа, неизвестные вандалы зеленой краской раскрасили две синагоги, местный кошерный ресторан и мемориал жертвам Холокоста. Тогда, камеры наблюдения зафиксировали подозреваемого с баллончиком краски в руках около 4:35 утра. Однако французская пресса отмечает, что пока по данному факту никого не задержали.

