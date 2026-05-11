'Это был не просто стеб': в Аугсбурге участники 'Бессмертного полка' ходили с портретами Бандеры, Хвылевого и Малюка. Фото

Украинцы провели "спецоперацию" на устроенной россиянами в немецком Аугсбурге пропагандистской акции "Бессмертный полк". Благодаря изобретательности трех наших соотечественников россияне-любители СССР, России и Путина, прошли через весь город с портретами проводника ОУН Степана Бандеры, украинского писателя Николая Хвылевого и экс-главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Видео дня

Известных украинцев исполнители "операции" наделили другими именами и советскими "регалиями" – и этого оказалось достаточно, чтобы доказать: и Вторая мировая, и ее участники являются для россиян не более чем декорацией вымышленного российского "величия". Подробности рассказала журналистка из Харькова Юлия Тарасова.

"Операция "Паутина" на российской пропагандистской акции

То, что сделали трое украинцев в Аугсбурге 9 мая для разоблачения реальной сути российской пропагандистской акции "Бессмертный полк", Тарасова сравнила с операцией СБУ "Паутина", в результате которой была выведена из строя треть вражеской стратегической авиации.

"Операция "Паутина" удалась. Сегодня в Аугсбурге рашистский "Бессмертный полк" несколько часов нес в своей колонне... портреты Степана Бандеры, Николая Хвылевого и Василия Малюка. И никто этого даже не заметил", – написала она.

Провели эту "операцию" трое украинцев, которые специально приехали для этого из Мюнхена и "под прикрытием "внедрились" в колонну любителей "победобесия" с триколорами и георгиевскими лентами.

"Портреты Бандеры, Хвылевого и Малюка были подписаны вымышленными именами и советскими "заслугами" – и этого хватило, чтобы организаторы и участники марша спокойно пронесли их через весь город. Особенно символично это выглядело на фоне криков о "бандеровцах" и "фашистах" в сторону украинской акции, пока над их же головами развевался портрет Степана Бандеры", – отметила журналистка.

Так, проводник украинских националистов Степан Бандера стал " капитаном Бабаевым Владимиром Андреевичем", который "героически погиб, защищая родину".

Украинский писатель, один из самых известных представителей "расстрелянного возрождения", идейный вдохновитель лозунга "Прочь от Москвы!" Николай Хвылевой (настоящее имя –– Николай Фитилев) превратился в "рядового Филатова Николая Григорьевича", который "погиб за родину недалеко от Ростова".

А портрет Василия Малюка, которому Россия непосредственно обязана потерей трети стратавиации, в "Бессмертном полку" несли как "младшего лейтенанта Василия Васильевича Малевича", который "героически защищал родину, пропал без вести".

"А уже в конце марша наши герои под прикрытием вернулись к украинской акции – вместе с теми же портретами. Судя по лицам некоторых участников "полка", система у них в тот момент сильно зависла. Это был не просто стеб. Это была очень точная иллюстрация того, насколько вся эта "сакральная память" давно превратилась в пустую декорацию без понимания истории, без критического мышления и без связи с реальностью", – резюмировала Тарасова, отметив, что Аугсбург в тот день "был прекрасен".

Как рассказывал OBOZ.UA, как прошло 9 мая в странах-соседях РФ. Так, в Вильнюсе (Литва) раздавали туалетную бумагу с портретом диктатора Владимира Путина, а в Нарве (Эстония) вывесили плакат, где главу Кремля назвали военным преступником.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!