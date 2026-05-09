Раздавали туалетную бумагу с Путиным и открыто высмеяли парад: как прошло 9 мая в странах-соседях РФ

Балтийские государства-соседи России вместе со всей Европой 8 мая отметили День памяти и примирения. А 9 мая, когда страна-агрессор с разрешения Украины проводила свой парад на Красной площади, в Литве и Эстонии продемонстрировали, что они думают о российских празднованиях и "победобесии".

В частности, в Вильнюсе раздавали туалетную бумагу с портретом диктатора Владимира Путина, а в Нарве вывесили плакат, где главу Кремля назвали военным преступником.

Как прошло 9 мая в странах-соседях РФ

В столице Литвы Вильнюсе около Антакальнисского кладбища, куда часть представителей русской общины приходит в День победы, состоялась акция протеста. Ее целью было выражение неодобрения идеализации советского времени и романтизации периода исторических оккупаций и репрессий, передает Delfi.

Мероприятие было организовано международным фондом благотворительности и помощи "Старые драконы". По словам организаторов, в основе исторической памяти должны лежать факты, уважение к жертвам и ответственность перед будущими поколениями.

"Период советской оккупации для Литвы – это время репрессий, ссылок, политических преследований и утраты государственности, поэтому любые попытки представить тот период, как героический и положительный вызывает обоснованную дискуссию и озабоченность в обществе", – сказал вице-президент фонда Мартинас Киселяускас.

Возле того же кладбища прошел протест "За чистую Литву". "Как и каждый год за порядком у кладбища будут следить сотрудники службы общественного порядка. Будет стоять контейнер для советской ностальгии", – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Кроме того, людям там раздавали туалетную бумагу с изображением кремлевского диктатора Владимира Путина.

В Эстонии утром 9 мая на стене Нарвского замка на границе с РФ был вывешен плакат с изображением окровавленного диктатора и с надписью "Путин – военный преступник", пишет Postimees.

"Плакат вывешен на флаговой башне Нарвского замка как напоминание о войне, идущей сейчас в Украине, и военных преступлениях России против украинского народа и человечности", – заявили в соцсетях Нарвского музея.

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова прокомментировала появление плаката так: "Свободный мир называет вещи своими именами. Память о победе не дает права на новые преступления!".

После начала полномасштабной войны РФ против Украины появление плакатов 9 мая на стене Нарвского замка уже стало традицией. Плакат с подобным содержанием размещают уже в четвертый раз. Предыдущие разы такие плакаты также вывешивали к 9 мая – в ответ на концерт, который российские власти проводят для своих сограждан, живущих в Нарве.

Местные медиа также обратили внимание на то, что парад на Красной площади, о котором было столько разговоров, продлился всего 45 минут.

Мероприятие отличалось от предыдущих лет отсутствием наземной военной техники. Вместо проезда танков и ракетных комплексов после выступления Владимира Путина зрителям продемонстрировали видеоролики с описанием российских вооружений – от беспилотников и кораблей до систем стратегического назначения.

Кроме того, в параде приняли участие и военные КНДР. Торжественная часть мероприятия завершилась пролетом авиации над центром столицы РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Красной площади в Москве завершился парад к 9 мая, ради которого Кремль согласился сделать паузу в ежедневном терроре украинцев и провести обмен пленными. Торжества стали в некотором роде беспрецедентными – и по скудному перечню зарубежных гостей, и по отсутствию техники и по продолжительности: он продлился менее часа.

В параде приняли участие военные из КНДР, а сам российский диктатор запомнился кислым лицом и речью, сотканной из клише и лишенной какого-либо смысла.

