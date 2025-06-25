'Российская агрессия угрожает нашему континенту': в Британии призвали готовиться к возможному нападению на территорию страны

В новой стратегии безопасности правительства Великобритании угроза со стороны России расценивается как вполне возможная причина начала войны. В связи с этим официальный Лондон уверен, что Соединенное Королевство должно готовиться к возможным сценариям военного времени.

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На этой фоне британский премьер-министр Кир Стармер пообещал достичь цели НАТО по расходам на оборону в размере 5% от валового внутреннего продукта к 2035 году. Об угрозах, исходящих от России, говорится в Национальной стратегии безопасности, представленой ​​парламенту премьер-министром.

Предупреждение британского правительства перекликается с недавними комментариями генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что без существенного увеличения расходов на оборону британцам "стоило бы научиться говорить по-русски".

В обзоре британского правительства говорится, что противники закладывают основы будущего конфликта, готовясь к быстрым действиям, чтобы вызвать серьезные сбои в энергетических цепочках поставок, чтобы удержать страну от противостояния их агрессии. Стармер предупредил, что впервые за много лет Британии придется активно готовиться к возможности того, что территория государства окажется под прямой угрозой, потенциально в военном сценарии.

"Мир изменился. Российская агрессия угрожает нашему континенту. Стратегическое соперничество усиливается. Экстремистские идеологии на подъеме. Технологии трансформируют природу как войны, так и внутренней безопасности. На британской земле происходит враждебная государственная деятельность", – говорится в предисловии к обзору премьер-министра Стармера.

В обзоре подробно рассматриваются угрозы, с которыми сталкивается страна как внутри, так и за рубежом, и главной из них названа Россия, учитывая ее частые кибератаки и попытки саботаж. В Национальной стратегии безопасности особенно подчеркивается угроза, которую Россия представляет для подводных оптоволоконных кабелей Великобритании, по которым передается 99% цифровых данных страны и которые, как утверждается, подвергаются постоянным атакам со стороны российских подводных лодок.

Напомним, пять стран Европы, которые ранее вышли из договора о запрете противопехотных мин – Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония – укрепляют свою оборону, учитывая угрозу со стороны России.

Ранее сообщалось, что Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

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