Эстония ведет переговоры с Францией о присоединении к ее ядерной инициативе: что известно
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Правительство Эстонии рассчитывает существенно углубить военное сотрудничество с Францией. Речь идет, в том числе, о возможном присоединении к программе ядерного сдерживания.
Однако Таллин пока не рассматривает возможность размещения на своей территории ядерных боеголовок. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, передает издание ERR.
Ядерный щит
Глава эстонского правительства подтвердил, что его страна ведет переговоры с Францией о присоединении к инициативе по усилению ядерного сдерживания.
"Это не та инициатива, к которой можно просто присоединиться… Она требует определенных возможностей, готовности и так далее", – сказал Михал в кулуарах Европейского арктического саммита.
В то же время премьер отметил, что Эстония уже находится под ядерным зонтиком НАТО, и Франция поддерживает независимость Эстонии, размещая свои войска в балтийской стране.
"Поэтому, если появится возможность углубить сотрудничество в ядерной сфере, это, скорее всего, и произойдет", – сказал премьер-министр Эстонии.
В свою очередь посол Франции в Эстонии Александр Эскорсиа заявил, что Франция переходит к передовому ядерному сдерживанию. Дипломат отметил, что с Эстонией ведется диалог по этому и другим вопросам, связанным с оборонным сотрудничеством.
Формат участия
Точные параметры взаимодействия Парижа и Таллина еще обсуждаются. В первую очередь речь идет о координации учений, транзите и интеграции воздушных пространств.
В частности, Эстония может открыть свое небо для полетов французской авиации, способной нести ядерное оружие аналогично тому, как эти процессы обсуждаются с Финляндией.
Размещение самих боеголовок на постоянной основе в странах Балтии на данный момент не планируется. Речь идет об оперативном планировании, совместных учениях и готовности инфраструктуры к транзиту или временному базированию носителей в случае кризиса.
Напомним, по состоянию на январь 2026 года Россия увеличила число развернутых на носителях ядерных боезарядов до 1796 единиц. Это стало максимальным показателем с 2017 года.
Как писал OBOZ.UA, Россия использует ядерные угрозы и балансирование на грани войны, чтобы запугивать другие государства и добиваться особого отношения к себе. Таким образом Кремль пытается убедить мир воспринимать Россию как сверхдержаву.
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