Эстония объявила о закрытии воздушного пространства на границе с Россией: что известно

Уже третья страна Европы ввела временный запрет на полеты вдоль своей границы с РФ. После Финляндии и Латвии о создании зоны запрета полетов объявила Эстония.

Такие меры в стране объяснили "активностью российских войск и украинских дронов в Ленинградской области". Подробности сообщает издание ERR.

Что известно

В Военно-воздушных силах Эстонии объявили о введении временного запрета на полеты вдоль восточной границы страны. Военные, пишет ERR, объяснили, что решение назрело в связи с "активностью российских войск и украинских дронов в Ленинградской области". Они считают, что запрет позволит тщательнее следить за воздушным пространством.

Известно, что ограничения на полеты в запретной зоне будут действовать по крайней мере несколько недель – ежедневно с 8 часов вечера до 7 часов утра на высоте до 6000 метров.

"Мы лишь ограничиваем часть авиа-активности. На простом языке это значит, что те, кто обращается к нам и обосновывает свои действия, как, например, Департамент полиции и погранохраны прошлой ночью, когда они искали пропавшего человека с помощью дрона, – могут продолжать работу. Мы вводим эту меру затем, чтобы у операторов наблюдения было меньше объектов для отслеживания. А если произойдет инцидент, проще будет увести из зоны или посадить мирные воздушные суда", - сообщил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге.

В ERR уточнили, что введение запретной зоны связано с необходимостью Сил обороны в ближайшие недели проводить в этом районе более детальное воздушное наблюдение, тренировочные мероприятия и более гибкую охрану воздушного пространства, при этом обеспечивая безопасность авиадвижения.

"Мы получили информацию, что воздушное пространство Петербурга было закрыто из-за атаки. Мы внимательно наблюдали за российскими самолетами и вертолетами у наших границ и усилили свои возможности наблюдения. Это произошло именно прошлой ночью (11 сентября – Ред.)", – отметил Валге.

От конкретики по поводу того, как долго будут действовать ограничения, эстонские военные воздерживаются.

Известно, что ограничения затронули работу авиалинии Хельсинки-Тарту.

"Вчера информация поступила неожиданно и быстро. Наша цель – безопасность пассажиров и пилотов. Поэтому сначала меры были строгими. Сегодня мы пересмотрели зону ограничений, обсудили с ВВС в том числе часть зоны, необходимую Finnair для полетов в Тарту в определенные часы и сделали ее свободной. Finnair подтвердила, что сможет работать в этих условиях и ВВС официально изменили зону", - сообщил представитель Службы управления воздушным движением Михкель Хауг.

Эстонские военные по-прежнему убеждены, что для Эстонии отсутствует непосредственная и немедленная военная угроза. Однако в регионе возросла частота воздушных инцидентов, вызванная военными действиями России против Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с 12 сентября Польша полностью перекрыла границу с Беларусью. В частности, на границе со страной-союзником РФ, где стартовали российско-беларуские военные учения, поляки натянули колючую проволоку. В Москве на это отреагировали привычно – истерикой и рассказами о своей "миролюбивости" и о "вражеской по отношению к России" позиции стран Западной Европы, "не желающей" "мирно и дружно сосуществовать".

