Если соглашение об освобождении заложников невозможно, мы продолжим борьбу, – глава ЦАХАЛ

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир считает, что в ближайшие дни станет понятно, удастся ли заключить соглашение с ХАМАС по освобождению заложников. Если этого не произойдет, боевые действия будут продолжаться.

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Об этом Замир сказал 1 августа во время визита в сектор Газа, сообщает The Times of Israel. Он обратился к израильским военным.

"Я считаю, что в ближайшие дни мы узнаем, сможем ли мы достичь частичного соглашения об освобождении наших заложников. Если нет, то боевые действия будут продолжаться без изменений", – заявил глава ЦАХАЛ.

Замир обсудил с командирами на местах достижения ЦАХАЛ за последние недели и планы по продолжению операций дивизии в секторе Газа.

"Война продолжается, и мы будем адаптировать ее к меняющейся реальности в соответствии с нашими интересами – ваши достижения предоставляют нам оперативную гибкость. Мы будем должным образом готовиться и действовать, чтобы максимизировать наши преимущества, уменьшить оперативную уязвимость и истощение, а также оказывать все большее давление на ХАМАС. Мы будем развивать и корректировать наши методы действий", – добавил он.

Что известно о переговорах по освобождению заложников

Переговоры по заложникам находятся в тупике с прошлой недели. Тогда Израиль и США отозвали своих переговорщиков из Дохи из-за разочарования ответом ХАМАСа на последнее предложение о частичном соглашении об освобождении заложников.

31 июля высокопоставленный израильский чиновник, выступая перед журналистами после встречи специального посланника США Стива Уиткоффа с премьер-министром Беньямином Нетаньяху, заявил, что Иерусалим и Вашингтон изменили курс на поиск всеобъемлющего соглашения об освобождении оставшихся заложников и окончательном прекращении войны.

Арабские страны ранее обратились к террористической группировке ХАМАС с требованием сложить власть в секторе Газа. С таким заявлением выступили Катар, Саудовская Аравия и Египет.

Фактически они присоединились к 14 другим странам, включая Великобританию и Францию, подписав заявление, в котором осудили теракты 7 октября и призвали ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в военном кабинете Израиля намекнули на возможность аннексии части территории сектора Газа. Это может стать достаточно весомой причиной для того, чтобы террористическая группировка ХАМАС вернулась к переговорам и, наконец, освободила всех заложников.

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