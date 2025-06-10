"Если они будут плевать, мы будем бить": Трамп пригрозил протестующим в Лос-Анджелесе нацгвардейцами

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил протестующим в Лос-Анджелесе нацгвардейцами. Кроме того, он напрямую обвинил в митингах губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

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Такое заявление Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social. В своей заметке президент США подчеркнул, что "такое неуважение не будет терпеть".

"Если они будут плевать, мы ударим. Это заявление президента США по поводу катастрофических беспорядков, происходящих в Лос-Анджелесе. Повстанцы имеют склонность плевать в лицо нашей Национальной гвардии и другим. Этим патриотам говорят смириться с этим, так просто протекает жизнь. Но не при администрации Трампа. Я обещаю вам, что их ударят сильнее, чем когда-либо прежде", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал решение отправить Нацгвардию в Лос-Анджелес, где накануне вспыхнули протесты против миграционной политики его администрации. Политик заявил, что это было правильным шагом, без которого город "был бы полностью уничтожен".

Как писал OBOZ.UA, в США вспыхнули протесты из-за массовых рейдов миграционной службы и жесткой политики президента Дональда Трампа в отношении нелегалов. В ответ на это в Лос-Анджелес отправили две тысячи бойцов Нацгвардии для подавления беспорядков.

Трамп в свою очередь заявил, что Лос-Анджелес "был захвачен и оккупирован" нелегальными мигрантами и преступниками. Он обвинил "агрессивные толпы бунтовщиков" в нападениях на федеральных агентов, которые проводят операции по депортации.

Известно, что в Сан-Франциско, где также состоялись протесты, 8 июня были арестованы 60 человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция заявила, что воскресный митинг перерос в беспорядки; двое копов получили травмы.

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