"Меня должны были бы поблагодарить": Трамп назвал правильным решение развернуть Нацгвардию в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение отправить Нацгвардию в Лос-Анджелес, где накануне вспыхнули протесты против миграционной политики его администрации. Политик заявил, что это было правильным шагом, без которого город "был бы полностью уничтожен".

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Об этом Трамп 9 июня написал в своей соцсети Truth Social. "Мы приняли правильное решение, отправив Национальную гвардию на борьбу с насильственными, спровоцированными беспорядками в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен", – заявил он.

Американский лидер раскритиковал губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, назвав их "некомпетентными".

"Они должны были бы сказать: "Спасибо вам, президент Трамп, вы такой замечательный. Мы были бы никем без вас, сэр". Вместо этого они решили лгать жителям Калифорнии и Америки, говоря, что мы не были нужны, и что это "мирные протесты", – написал он.

"Лишь один взгляд на фотографии и видеозаписи насилия и разрушений скажет вам все, что вам нужно знать. Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы наши граждане были в безопасности, чтобы вместе мы могли сделать Америку снова великой!" – резюмировал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, в США вспыхнули протесты из-за массовых рейдов миграционной службы и жесткой политики президента Дональда Трампа в отношении нелегалов. В ответ на это в Лос-Анджелес отправили две тысячи бойцов Нацгвардии для подавления беспорядков.

Трамп в свою очередь заявил, что Лос-Анджелес "был захвачен и оккупирован" нелегальными мигрантами и преступниками. Он обвинил "агрессивные толпы бунтовщиков" в нападениях на федеральных агентов, которые проводят операции по депортации.

Известно, что в Сан-Франциско, где также прошли протесты, 8 июня были арестованы 60 человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция заявила, что воскресный митинг перерос в беспорядки; двое копов получили травмы.

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