Еще одна страна разрешила США использовать свои базы для атак по Ирану: что известно

Румыния разрешила Соединенным Штатам использовать свои базы для операций против Ирана. Речь идет о временном размещении американской техники и подразделений на территории страны.

В частности, предусмотрена заправка самолетов, развертывание оборудования для мониторинга и систем спутниковой связи в координации с противоракетным комплексом Девеселу. Об этом сообщает The Romania Journal.

Что известно

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что вопрос временного развертывания военных возможностей на территории страны в контексте войны в Иране рассматривали во время заседания Высшего совета национальной обороны.

В частности, участники обсудили запрос Соединенных Штатов Америки о переброске дополнительных сил и техники на авиабазу имени Михаила Когелничану.

"Мы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке с военной точки зрения, с краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными прогнозами... Третьим пунктом сегодняшнего обсуждения было временное размещение американской военной техники и сил в Румынии. Это включает заправку самолетов топливом, как это уже обсуждалось публично, а также оборудование для мониторинга и системы спутниковой связи в координации с противоракетным щитом Девеселу", – заявил Дан.

Румынский лидер добавил, что эти системы имеют исключительно оборонительный характер и сами по себе не оснащены оружием.

По его словам, в случае одобрения парламентом их развернут в рамках партнерства между Румынией и США – подобно сотрудничеству, которое сейчас реализуют другие страны НАТО. Он также заверил граждан, что "нет причин для беспокойства. Их страна в безопасности".

Стоит отметить, что база имени Михаила Когелничану является одним из ключевых военных объектов НАТО в регионе и регулярно используется американскими военными. Решение о размещении иностранных военных сил в стране предусматривает ряд процедур, в частности одобрение Высшего совета национальной обороны и законодательное разрешение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее власти Испании официально заявили, что не присоединятся к Франции, Германии и Британии, которые выразили готовность к "пропорциональным наступательным действиям" в ответ на удары Ирана по другим странам Ближнего Востока. Мадрид также не позволил США использовать свои военные базы для ударов по Ирану. В ответ американский лидер Дональд Трамп пригрозил прекратить все торговые операции с Испанией.

