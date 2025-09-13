ЕС готовится ужесточить правила выдачи виз для россиян: когда заработают новые ограничения

Европейская комиссия готовит новые рекомендации, которые будут предусматривать более строгие правила получения виз для россиян и ряда "других враждебных стран". Будущая стратегия для всего Европейского Союза, которую представят в декабре, не будет обязательной для выполнения, но будет содержать общие рекомендации для всех стран блока.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на нескольких должностных лиц Еврокомиссии. Также издание приводит позицию европейских стран, граничащих с Россией. Дипломаты этих стран утверждают, что их правительства годами лоббировали в Брюсселе принятие таких "давно запоздалых рекомендаций".

Как это работает

Как известно, ЕС еще в 2022 году разорвал соглашение об упрощении визового режима с Россией. Но выдача виз остается ответственностью отдельных стран-членов. Таким образом, исполнительная власть Еврокомиссии не может наложить полный запрет на въезд россиян в ЕС.

Соответственно, национальная политика в отношении виз для россиян очень отличается. Так, Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва либо полностью блокируют, либо строго ограничивают выдачу виз жителям страны-агрессора (за исключением особых случаев). Другие, в частности Венгрия, Франция, Испания и Италия, продолжают предоставлять им визы более либерально.

Когда заработают новые ограничения

Новые ограничения планируются как часть 19 пакета санкций против РФ, соответственно, они будут обнародованы в декабре.

Однако, как подчеркивает издание, ЕК "не будет устанавливать обязательных правил, а скорее будет предоставлять общие рекомендации", в том числе более жесткие критерии для россиян, въезжающих в страны Евросоюза.

Как отмечается, ограничения "сосредоточатся на решении новых вызовов, особенно тех, которые связаны с рисками для безопасности".

Кого это касается

Politico также приводит мнение "ключевой фигуры российской оппозиции в изгнании" – так издание назвало Юлию Навальную. Последняя уже "выразила свою обеспокоенность" тем, ЕС рассматривает возможность запрета на въезд всем российским гражданам в рамках 19-го пакета санкций.

В частности, Навальная обратилась к главе внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас, и призвала Брюссель"провести четкое разграничение между ответственностью режима и обычными россиянами". Она предложила нацелить такие ограничения только на российских "олигархов, силовиков, пропагандистов и других сообщников режима".

"Ключевая фигура российской оппозиции в изгнании" не объяснила, как именно и по каким критериям определять "других сообщников режима".

Как сообщал OBOZ.UA, власти Германии пообещали разморозить выдачу гуманитарных виз, в том числе россиянам и белорусам. Но речь идет лишь о лицах, которые на родине подвергаются опасности из-за своей деятельности. Также власти ФРГ утверждают, что отдельную "ускоренную процедуру приема" граждан Беларуси, России и Ирана, которая была согласована МВД и МИД при прошлых правительствах, больше не будут применять.

Напомним, что среди ограничений, которые могут войти в 19-й пакет санкций ЕС против России, кроме российских туристов фигурируют российские банки и крупные компании.

