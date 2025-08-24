Германия возобновит предоставление гуманитарных виз россиянам и беларусам: что известно

Власти Германии пообещали разморозить выдачу гуманитарных виз, в том числе россиянам и беларусам. Речь идет о лицах, которые на родине подвергаются опасности из-за своей деятельности.

При этом сроки и детали возобновления выдачи виз пока неизвестны. Об этом 23 августа сообщило Deutsche Welle, ссылаясь на Министерства иностранных и внутренних дел ФРГ.

"Процедуры приема лиц, которые подвергаются особой опасности из-за своей деятельности в защиту свободы слова, демократии и прав человека или прием которых представляет политический интерес по другим причинам, будут возобновлены", – одинаково ответили МИД и МВД на запрос DW.

В обоих ведомствах напомнили о статье закона о пребывании (Aufenthaltsgesetz, § 22, п. 2), согласно которой МВД может разрешить прием иностранцев в ФРГ для "обеспечения политических интересов Германии". В тексте закона говорится обо всех иностранцах, без дополнительных указаний про беларусов или россиян.

В МИД Германии добавили, что эти процедуры "являются важным внешнеполитическим инструментом для поддержки этих лиц".

При этом в министерстве отметили, что отдельная "ускоренная процедура приема" граждан Беларуси, России и Ирана, которая была согласована МВД и МИД при прошлых правительствах, больше применяться не будет.

Европарламентарий Сергей Лагодинский, уроженец России, подтвердил снятие моратория.

"Рад, что мы добились снятия моратория на гум. визы для беларусов и россиян. Сегодня представители правительства подтвердили публично и я могу открыто сообщить. Спасибо немецкому МИДу за поддержку", – написал он.

Когда и почему вводили мораторий

С мая 2022 года по гуманитарным визам Германия приняла 2490 граждан России, а с марта 2021 года – 410 граждан Беларуси.

В конце июля этого года в МИД подтвердили, что решение новой правящей коалиции сократить спецпрограммы приема иностранцев затронуло и заявки "по гуманитарным причинам". Пока власти ФРГ обсуждали, какие программы сократить, прием новых иностранцев "по гуманитарным причинам" был полностью приостановлен.

В МВД ФРГ подчеркивали, что новые правила не повлияют на тех, кто уже прибыл в Германию по гуманитарным визам. Им будут продлевать вид на жительство "по общим правилам закона о пребывании".

Как сообщал OBOZ.UA, министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал ЕС отказать гражданам России в выдаче шенгенских виз. По его словам, европейцам следует признать, что они находятся в состоянии гибридной войны и серьезно отнестись к угрозе.

