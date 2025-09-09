Россиянам могут остановить выдачу виз в ЕС: туристы из РФ заполонили европейские курорты – СМИ

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2025/09/08/-fonti-ue-verso-restrizioni-ai-visti-turistici-per-i-russi-_06816812-836f-4d55-948b-76ecd1b8832c.htmlЕвропейская комиссия (ЕК) может включить в 19-й пакет санкций против России запрет на выдачу туристических шенгенских виз для граждан страны-агрессора, так как туристов из РФ стало слишком много. Презентация пакета ожидается уже 12 сентября, но план не окончательный.

О возможном появлении такого пункта в новом санкционном пакете сообщило итальянское агентство ANSA. Отмечается, что информация получена от источников в ЕК.

Причина инициативы по отмене выдачи виз, по словам источников, – большое количество въездов граждан РФ в Шенгенскую зону летом-2025.

граждан РФ в Шенгенскую зону летом-2025. В посольстве Украины в ЕС предупреждали, что россияне могут использовать туристические визы для подготовки терактов , кибератак и других актов саботажа в европейских странах.

, кибератак и других актов саботажа в европейских странах. Польша еще некоторое время назад выступила с предложением не разрешать россиянам свободные путешествия по Шенгенской зоне в случае получения визы в одну из стран-членов.

в случае получения визы в одну из стран-членов. Речь идет о самой распространенной визе для поездок в Шенгенскую зону на срок до 90 дней раз в 180 дней – она выдается для туристов, бизнес-путешественников и в случае посещения родственников.

раз в 180 дней – она выдается для туристов, бизнес-путешественников и в случае посещения родственников. При этом еще в сентябре 2022 года ЕС приостановил упрощенную выдачу таких виз гражданам РФ – требуются дополнительные документы, сроки рассмотрения увеличены, а консульский сбор вырос до 80 евро.

гражданам РФ – требуются дополнительные документы, сроки рассмотрения увеличены, а консульский сбор вырос до 80 евро. И ЕС, и Великобритания также закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, однако россияне используют десятки маршрутов в Европу через Турцию, Грузию, Сербию и другие страны.

для российских авиакомпаний, однако россияне используют десятки маршрутов в Европу и другие страны. Также туристы из РФ не могут пользоваться своими банковскими картами в Европе, но это ограничение они обходят с помощью налички, небанковских цифровых кошельков и криптовалют.

Где в Европе больше всего туристов из России

Несмотря на полномасштабную войну и санкции, количество российских туристов в Европе выросло, отмечал The Telegraph. Речь, правда, шла о прошлогодней статистике – отмечалось, что в 2024 году количество россиян в отелях в Италии и Франции выросло более чем на 19%.

Среди любимых стран российских туристов также оказались Испания и Нидерланды. Венгрия замыкает пятерку государств, где выросло чисто визитеров из РФ.

"На четвертом году агрессивной войны России против Украины крайне удивительно видеть статистику, свидетельствующую об увеличении количества выданных виз гражданам России и росте туристического потока из России в страны ЕС. В связи с растущим числом кибератак России против государств-членов ЕС, актов саботажа и всевозможных гибридных действий, направленных на подрыв европейских демократий, вызывает тревогу тот факт, что российские граждане могут легко пользоваться преимуществами поездок в Европу... Продолжать игнорировать эту реальность недальновидно. Это вопрос европейской безопасности", – комментировал ситуацию посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

OBOZ.UA сообщает обо всех ограничениях, которые могут войти в 19-й пакет санкций ЕС против России. Кроме туристов, новые меры могут коснуться российских банков и крупных компаний.

