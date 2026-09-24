В Польше гражданин Украины совершил нападение в монастыре, погиб священник: подробности трагедии

В польском городе Ярослав в Подкарпатье 31-летний гражданин Украины напал с ножом на людей на территории монастыря. Один из раненых священников скончался в больнице, ещё четверо пострадавших были госпитализированы.

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Об этом сообщает Polsat News. Обстоятельства нападения устанавливают правоохранительные органы, а задержанный находится под стражей.

Инцидент произошел в четверг, 24 сентября, около 9:30 утра в монастыре бенедиктинок на улице Бенедиктинской в Ярославе. Мужчина с ножом напал на четырех мужчин и одну женщину.

Среди пострадавших были трое священников. Изначально сообщалось, что состояние троих раненых оценивалось как угрожающее жизни. Впоследствии стало известно о смерти одного из них.

Очевидцы рассказали, что нападение произошло незадолго до мессы, которая должна была начаться в 10:00. Один из свидетелей подчеркнул, что часть людей, находившихся в монастыре, пыталась спрятаться в исповедальне.

31-летнего гражданина Украины задержала полиция. В настоящее время правоохранители допрашивают свидетелей и проводят осмотр места происшествия.

У задержанного взяли образцы крови, чтобы проверить, находился ли он под воздействием наркотических или других одурманивающих веществ во время нападения.

Территорию аббатства оцепили. На месте работают полицейские, эксперты и прокуроры. Представительница окружной прокуратуры в Перемышле Малгожата Тацюх-Курасевич заявила, что следственные действия могут продолжаться ещё много часов.

К Ярославу также прибыла воевода Тереза Кубас-Хуль. Мэр города Марцин Назаревич сообщил, что после инцидента кризисный штаб проинформировал школы, учреждения и приходы о случившемся и призвал их уделять больше внимания тому, кто входит в здания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в польском Гданьске четверо человек напали на пляже на двух украинцев, нанеся им травмы. В частности, 19-летнюю девушку ударили стеклянной бутылкой по голове только потому, что из её телефона звучала украинская музыка.

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