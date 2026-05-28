Эбола в ДР Конго: глава ВОЗ лично едет в эпицентр вспышки вируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что лично отправляется в город Буния в Демократической Республике Конго из-за новой вспышки вируса Эбола. О своем визите он сообщил в обращении к жителям провинции Итури, которое опубликовал в соцсети X.

Тедрос отметил, что уже имеет опыт работы в регионе во время предыдущих вспышек вируса. По его словам, в 2018–2020 годах он 14 раз посещал Северное Киву, где тогда был эпицентр эпидемии.

"Я хочу быть рядом с вами в эти моменты. И хочу, чтобы вы знали – вы не одни", – написал глава ВОЗ.

Напряжение в Итури

В обращении Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что нынешняя вспышка особенно сильно ударила по провинции Итури. Именно там, по данным ВОЗ, обнаружили более 90% всех случаев заражения. Отдельные случаи также подтвердили в Северном и Южном Киву.

Он прямо признал, что ситуация остается очень сложной из-за боевых действий и нестабильности в регионе. По словам главы ВОЗ, медики работают под постоянной угрозой, а некоторые клиники ранее уже становились мишенями для нападений.

"Мы не можем выполнять эту работу, если люди, которые пытаются помочь, оказываются в опасности", – заявил он. И добавил, что организация сотрудничает с партнерами, чтобы обеспечить доступ помощи ко всем общинам.

Отдельно глава ВОЗ обратился к сторонам конфликта с призывом временно прекратить боевые действия. По его словам, даже короткое перемирие позволило бы медикам добраться до людей, которые нуждаются в помощи.

"Дети болеют. Семьи страдают. Ни один конфликт не стоит того, чтобы обрекать людей на смерть от болезни, которую можно сдержать", – написал Тедрос.

Опасный штамм

В обращении также говорится, что нынешнюю вспышку вызвал вирус Ebola Bundibugyo. Это другой штамм, чем Ebola Zaire, который ранее чаще всего фиксировали в ДР Конго.

По словам Тедроса, против Bundibugyo пока нет утвержденных вакцин или специфического лечения. В то же время он подчеркнул, что ранняя медицинская помощь и изоляция больных могут спасти жизнь и помочь сдержать распространение инфекции.

"Если вы или кто-то из ваших знакомых заболел – не ждите. Раннее обращение за помощью может стать разницей между жизнью и смертью", – заявил он.

Поддержка медиков

Тедрос Аданом Гебрейесус отдельно обратился к медицинским работникам провинции Итури. Он поблагодарил их за работу в условиях опасности и признал, что врачи и волонтеры работают на грани истощения.

"Каждый день вы идете на работу, зная о рисках, и все равно продолжаете работать. Вы делаете это ради своих пациентов, своих общин и своих семей", – написал он.

Глава ВОЗ отметил, что организация пытается обеспечить регион необходимой поддержкой, хотя ситуация остается непростой. Он признал, что нехватка ресурсов и страх среди населения создают дополнительные трудности.

В своем письме Тедрос также обратился к молодежи Итури. Он призвал молодых людей распространять проверенную информацию об Эболе и помогать бороться с паникой и недоверием.

"Ваш голос имеет большее значение, чем вы думаете. И сейчас он нужен как никогда", – подчеркнул глава ВОЗ.

Личный визит

Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что прибудет в Бунию лично и встретится с местными лидерами и жителями региона. Он подчеркнул, что не хочет руководить реагированием "из комфортного офиса далеко отсюда".

По его словам, нынешняя вспышка Эболы стала уже 17-й в истории Демократической Республики Конго. Он напомнил, что страна ранее уже преодолевала подобные эпидемии.

"Вместе вы победили каждую предыдущую вспышку. Это свидетельство силы и устойчивости ваших общин", – написал глава ВОЗ.

Тедрос также заявил, что международные команды будут оставаться в регионе столько, сколько потребуется. И добавил, что после завершения вспышки ВОЗ не планирует прекращать работу в регионе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Демократической Республике Конго вспышка Эболы распространяется быстрее, чем ее удается сдерживать. По состоянию на 21 мая подтверждено 83 случая заражения, однако из-за недостатка ресурсов медики смогли отследить лишь 21% контактов потенциально инфицированных людей.

