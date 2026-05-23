Эпидемия выходит из-под контроля? В ДР Конго вспышка Эболы охватила новые провинции

В Демократической Республике Конго вспышка Эболы распространяется быстрее, чем ее удается сдерживать. По состоянию на 21 мая подтверждено 83 случая заражения, однако из-за недостатка ресурсов медики смогли отследить лишь 21% контактов потенциально инфицированных людей.

Эпидемия разворачивается в одном из самых опасных и сложных регионов мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Основной очаг вспышки сначала зафиксировали в провинции Итури, однако теперь вирус распространился уже на три провинции, включая Южный Киву. Новый случай подтвердили вблизи города Букаву возле границы с Руандой. Также два случая Эболы на этой неделе обнаружили в соседней Уганде.

Ситуацию осложняют боевые действия, активность вооруженных группировок и постоянное перемещение населения между шахтерскими районами, городами и приграничными территориями. Слабая система лабораторной диагностики и проблемы с безопасностью серьезно тормозят борьбу со вспышкой.

Дополнительные трудности создает и сам штамм вируса – Bundibugyo. Для него пока не существует утвержденных вакцин или специального лечения. Кроме того, часть оборудования для тестирования, которое использовали во время предыдущих эпидемий Эболы, не способна выявлять этот вариант вируса.

Напряжение растет и среди местного населения. Вблизи города Буния родственники умершего пациента вступили в стычки с медиками после отказа выдать тело для захоронения из-за риска заражения. Во время беспорядков подожгли палатки центра лечения Эболы, а несколько пациентов сбежали, среди них – люди с подтвержденным диагнозом.

Риск распространения болезни внутри Конго остается "очень высоким", а для соседних стран – "высоким". Уганда уже усилила контроль на границе, а Руанда ввела более жесткие правила въезда и карантин для людей, прибывающих с территорий вспышки.

Напоминаем, что количество жертв вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 100, тогда как количество случаев вероятного заражения оценивается в более 390. Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение, но не соответствующей критериям пандемии.

