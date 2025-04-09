Джей Ди Вэнс назвал китайцев 'крестьянами' и попал в скандал: в Пекине отреагировали

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал китайцев "крестьянами". Его слова повлекли за собой шквал возмущения в Китае, а также массовые насмешки в социальных сетях.

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В Пекине также отреагировали на заявление Вэнса, назвав его странным. Об этом сообщает американский канал CNN.

В интервью Fox News в минувший четверг Вэнс выступил в защиту разрушающих рынок тарифов президента Дональда Трампа и выступил против "глобалистской экономики".

Что дала глобалистская экономика Соединенным Штатам Америки? И ответ в том, что, по сути, она основывается на двух принципах – влезании в огромные долги, чтобы покупать вещи, которые производят для нас другие страны", – сказал Вэнс в новостном шоу "Fox & Friends".

"Чтобы сделать это яснее, мы берем деньги взаймы у китайских крестьян, чтобы купить то, что производят эти китайские крестьяне", – добавил он.

Отвечая на вопрос о комментариях Вэнса на регулярном брифинге для прессы во вторник, представитель МИД Китая Линь Цзянь сказал: "Странно и грустно слышно, как этот вице-президент делает такие невежественные и неуважительные замечания".

На этой неделе фрагменты интервью Венса попали в китайский интернет, вызвав бурную реакцию в стране, где заводские цеха заполнены промышленными работами, города переходят на отечественные электромобили, а отдаленные округа соединены общенациональной сетью высокоскоростных железных дорог.

"Этот настоящий "крестьянин", приехавший из сельской Америки, похоже, лишен перспективы. Многие люди призывают его приехать и увидеть Китай своими глазами", – отметил Ху Сицзинь, влиятельный бывший главный редактор государственного таблоида Global Times, в посте на сайте микроблогов Weibo.

Хэштег на высказывания Вэнса стал самой популярной темой на Weibo в понедельник вечером, и к полудню вторника он набрал 140 миллионов просмотров.

"Посмотрите, вот их настоящее лицо – высокомерные и грубые, как всегда", – говорится в комментарии, набравшем 2900 лайков.

"Мы, может, и крестьяне, но у нас лучшая в мире высокоскоростная железнодорожная система, мощные логистические возможности и ведущие технологии искусственного интеллекта, автономного вождения и беспилотников. Разве такие крестьяне не впечатляют? – отметил другой пользователь соцсети.

Другие отметили иронию комментариев Вэнса, учитывая его собственное воспитание в среде рабочего класса, описанное в его мемуарах 2016 года "Сельская элегия".

В книге Вэнс описывает детство, омраченное нищетой, насилием и наркозависимостью матери, часть которого он провел в Аппалачах, уголке Соединенных Штатов, который, как он чувствовал, был забыт богатой элитой.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс предлагал Дональду Трампу уволить Майка Уолтца. Причиной этому последовал скандал вокруг секретного чата в Signal.

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