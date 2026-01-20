'Двостороннє питання': Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає спільну позицію ЄС щодо Гренландії

Венгрия не присоединится ни к одному совместному заявлению Европейского Союза по ситуации вокруг Гренландии, которую ранее комментировал президент США Дональд Трамп. В Будапеште отмечают, что эта тема не входит в компетенцию ЕС и должна решаться на двустороннем уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

О позиции Будапешта Сийярто сообщил во время пресс-конференции в Праге на своей Facebook-странице. Заявления также прозвучали во время встречи постоянных представителей стран-членов ЕС.

По словам главы МИД Венгрии, Будапешт не видит никаких оснований для того, чтобы Европейский Союз формировал общую политическую позицию в ответ на заявления президента США по Гренландии. Сийярто подчеркнул, что речь идет о вопросе, который может быть урегулирован исключительно путем переговоров между заинтересованными сторонами без вмешательства наднациональных структур.

Он отметил, что Венгрия уже довела эту позицию до сведения партнеров в рамках консультаций ЕС и не будет поддерживать никаких коллективных деклараций или политических сигналов по этому поводу. На фоне дискуссии свою оценку ситуации высказал и президент Финляндии Александр Стубб. Он заявил, что не считает реалистичным сценарий силового захвата Гренландии Соединенными Штатами, однако признал, что сама тема вызывает беспокойство среди европейских партнеров.

По словам Стубба, для Финляндии это чувствительный вопрос из-за союзнических отношений с Данией и принципов территориальной целостности, суверенитета и права на самоопределение. В то же время он предостерег, что публичные политические дискуссии не всегда способствуют снижению напряжения, и подчеркнул важность сохранения единства Европы в сфере безопасности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна уделять основное внимание войне России против Украины, а не обсуждению вопроса Гренландии. Американский лидер подчеркнул, что нынешние вызовы безопасности для Европы связаны именно с войной в Украине, а не с территориальными спорами вокруг арктического острова.

